Su Google Messaggi arriva il restyling Material 3 Expressive

Google continua a puntare con decisione su Google Messaggi come piattaforma principale per la comunicazione via chat su Android. Per restare al passo con i concorrenti, l’azienda californiana prosegue nel lavoro di aggiornamento e perfezionamento dell’app, intervenendo sia sul fronte grafico che su quello funzionale. Dopo una fase di test durata ormai mesi, la nuova interfaccia costruita secondo le linee guida del Material 3 Expressive è pronta per il rilascio a livello mondiale. L’obiettivo è rendere l’esperienza dell’utente più fluida, moderna e visivamente coerente con il resto del mondo Google.

Google Messaggi: restyling graduale e differenze tra canali di aggiornamento

Tra i principali cambiamenti si nota subito l’aumento della dimensione delle foto dei contatti, che ora occupano più spazio e rendono la schermata principale meno affollata. I contenitori delle conversazioni appaiono unificati, con un design più arioso. Anche le barre dell’app e di stato sono ora integrate in un unico elemento grafico, in linea con lo stile adottato da Google nelle sue applicazioni più recenti. Il cambiamento estetico è progressivo: gli utenti vedranno la trasformazione comparire gradualmente, schermata per schermata, man mano che le nuove versioni vengono distribuite.

Chi utilizza la versione stabile dell’app noterà la “G” di Google all’interno di un cerchio nella parte alta dello schermo. Diversamente, nel canale beta, in quella stessa posizione appare il nome completo dell’app. Cioè “Google Messaggi”. Questo indica chiaramente che l’introduzione degli elementi Material 3 Expressive sta avvenendo in modo modulare, e non con un aggiornamento unico e definitivo. È una strategia già vista in altri servizi Google, che consente agli sviluppatori di monitorare e gestire con attenzione l’adozione delle nuove interfacce.

Per chi volesse provare in anteprima le versioni aggiornate, è possibile scaricarle tramite il sito APK Mirror. Da sempre aggiornato con i rilasci più recenti. Naturalmente, Google Messaggi è anche disponibile sul Play Store, con aggiornamenti che arriveranno automaticamente secondo la disponibilità per ogni dispositivo.