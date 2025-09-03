Lenovo: riapre a Milano il suo Spazio

Milano accoglie di nuovo uno dei suoi luoghi simbolo per l’innovazione tecnologica. Spazio Lenovo ha riaperto le porte dopo un profondo restyling e si presenta oggi come un ambiente che va ben oltre il concetto di negozio. Nel cuore della città, lo Spazio del marchio si estende su oltre settecento metri quadrati distribuiti su due livelli. Il visitatore che varca la soglia non trova soltanto computer, smartphone o accessori, ma un vero ecosistema esperienziale. Il progetto nasce dal Lenovo Global Retail Program, un piano che punta a rendere omogenei e riconoscibili gli spazi del brand nel mondo.

Lenovo Store torna per una nuova esperienza

L’approccio è stato quello di coniugare cinque valori cardine: riconoscibilità, esperienza, sostenibilità, modularità e percezione premium. Per poi tradurli in un concept architettonico modulare e replicabile. A Milano tale visione prende vita attraverso un allestimento che fa del colore rosso la propria firma visiva. E che affida a materiali come bambù e plastiche riciclate il compito di richiamare la filosofia green già presente nei packaging aziendali.

Il piano terra è dedicato al retail tradizionale, ma con un’impronta spiccatamente immersiva. Ci sono aree tematiche pensate per il business, l’educazione, il gaming o l’intrattenimento. Con corner che mettono in evidenza i prodotti Yoga, Legion, Motorola e Think. Salendo di un piano, l’atmosfera cambia. Qui Spazio Lenovo si trasforma in un palcoscenico per eventi, workshop e installazioni interattive. Duecento metri quadrati concepiti per sorprendere e coinvolgere. A cui si affiancano un bistrot luminoso e accogliente, sale riunioni e un’area dedicata all’assistenza tecnica.

Non manca lo sport da vivere direttamente in store. Dai maxischermi sarà possibile seguire in diretta i grandi eventi sponsorizzati dall’azienda, dalla Formula 1 ai Mondiali di calcio. Il battesimo del nuovo Spazio Lenovo è previsto già per il weekend del Gran Premio di Monza, quando lo store ospiterà una diretta speciale con Sky Sport, trasformandosi in un luogo di incontro tra appassionati, giornalisti e curiosi.