Expert Tech To School: offerte FOLLI a settembre

Scopri tutte le offerte esclusive da Expert con prezzi incredibili su tecnologia, elettrodomestici e intrattenimento per rendere settembre davvero speciale.

scritto da Rossella Vitale
Settembre è come il capodanno, ma senza i botti! È il mese delle ripartenze, delle buone intenzioni e delle agende nuove che dopo una settimana sono già piene di scarabocchi. E proprio perché sai che il rientro può farti storcere un po’ il naso, Expert ha deciso di darti una spinta con sconti capaci di farti sorridere anche quando fuori piove e la sveglia suona alle 7. Ti basterà entrare in negozio o dare un’occhiata alle promozioni per sentire l’energia cambiare. Non è magia, è shopping furbo: tecnologia che semplifica, giochi che divertono, comfort che coccolano e prezzi che fanno dire “wow”. Così settembre diventa un mese meno pesante e molto più solare! Come resistere, no?

Le promo Expert per iniziare con il giusto piede

Da Expert puoi concederti la Nintendo Switch OLED bianca a soli 329,90 euro, perfetta per portare allegria ovunque. Se cerchi prestazioni in tasca, ecco lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro midnight black con 8GB RAM e 256GB di memoria a 239,90 euro, oppure l’iconico iPhone 16e nero 128GB a soli 649,90 euro. Expert propone anche il comfort assoluto con la Trust Gaming GXT 703 Riye, la sedia da gaming nera a 119,90 euro, e un tocco di qualità per le tue serie preferite grazie alla LG 55QNED70A6A 55” 4K a 499 euro.

La casa si rinnova con Expert: la lavatrice Samsung serie 7000D Bespoke AI classe A a 499 euro, la Dyson V11 Advanced scopa ricaricabile senza sacco da 0.76lt a 399 euro e il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN 254L bianco a 569 euro. Non mancano le soluzioni pratiche di Expert: il notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15,6” a 449 euro e l’Acer All in One Aspire C24-1800 a 559 euro.

