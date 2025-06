Sky e Now: esclusiva Wimbledon fino al 2030

Sky Italia punta a rafforzare ulteriormente la sua identità nel settore dello streaming sportivo. A tal proposito, l’azienda ha annunciato un’importante serie di acquisizioni in esclusiva. La piattaforma si prepara a offrire ai propri abbonati un palinsesto più ricco e appassionante. Con eventi di portata internazionale. Tra le principali novità spiccano i nuovi diritti ottenuti per la trasmissione del torneo di Wimbledon. Insieme alle competizioni Euroleague ed Eurocup. Suddette novità saranno visibili solo su Sky e in streaming su Now. Ciò non solo per le edizioni 2025 e 2026, ma anche per il quadriennio successivo. Dal 2027 al 2030. Si tratta di un annuncio particolarmente interessante per tutti gli utenti appassionati di tali sport.

Sky Italia acquista nuovi eventi sportivi

Sul fronte del basket, l’accordo siglato comprende la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup. Le due più importanti competizioni continentali per club, che saranno trasmesse in esclusiva a partire dalla stagione 2025/26 e fino al 2028. Tali contenuti andranno ad alimentare il nuovo canale tematico Sky Sport Basket, interamente dedicato alla palla canestro. Una sezione che promette programmazione 24 ore su 24 e il ritorno della NBA già da ottobre.

Ci saranno anche le produzioni originali di Sky, come il nuovo episodio di Buffa Talks, con protagonista Federica Pellegrini, e altri contenuti esclusivi dedicati ai grandi protagonisti dello sport. Non mancheranno, inoltre, le novità editoriali come Sky Sport Legend, che ripercorrerà i momenti indimenticabili della storia sportiva. E anche Sky Sport Mix, per seguire i principali appuntamenti estivi in un unico luogo.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, ha sottolineato come tali nuovi accordi rappresentano un’ulteriore conferma della strategia dell’emittente. Lo scopo è offrire un’offerta sportiva completa, esclusiva e sempre più articolata. Ciò valorizzando discipline di grande tradizione come il tennis, il basket, il nuoto, la scherma e il rugby. Sky, ancora una volta, si conferma così il punto di riferimento per vivere da protagonisti il grande sport.