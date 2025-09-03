Ad
Nanopieghe 2D creano spin elicoidale resistente agli urti

Pieghe atomiche nei materiali 2D stabilizzano lo spin degli elettroni, aprendo la strada a dispositivi più veloci ed efficienti.

scritto da Margherita Zichella
Chi l’avrebbe detto che delle minuscole pieghe, grandi quanto pochi atomi, potessero diventare protagoniste di una rivoluzione tecnologica? Alla Rice University hanno scoperto che nei materiali bidimensionali – quelli sottilissimi, composti da un solo strato di atomi – una semplice ruga non è un difetto ma un’opportunità. Quando questi fogli si piegano, come nel caso del ditellururo di molibdeno, succede qualcosa di inatteso: lo spin degli elettroni, cioè la loro “piccola bussola quantistica”, diventa molto più stabile e controllabile.

 

Perché questa è una notizia così importante? Perché tutta l’elettronica che usiamo oggi si basa sul movimento degli elettroni nel silicio. Funziona bene, certo, ma a un prezzo: dispositivi sempre più potenti richiedono quantità enormi di energia. Da tempo gli scienziati cercano un’alternativa, e la spintronica sembra la strada più promettente. Invece di sfruttare solo la carica degli elettroni, punta a utilizzare anche il loro spin, che può trovarsi in due stati, “su” o “giù”. Un sistema del genere renderebbe i dispositivi più veloci e molto meno energivori. Il problema? Lo spin è fragile, tende a perdersi non appena gli elettroni collidono tra loro.

Qui entra in gioco la scoperta di Boris Yakobson e del suo team. Quelle minuscole pieghe nei materiali 2D creano un effetto chiamato “persistent spin helix”: gli elettroni non si disperdono più, ma si organizzano in una trama elicoidale che resiste agli urti interni. È come se, grazie alla geometria stessa del materiale, lo spin trovasse un modo per sopravvivere più a lungo.

Il meccanismo dietro questo fenomeno è ancora più affascinante. Quando il materiale si curva, genera un campo elettrico interno – un effetto chiamato polarizzazione flexoelettrica – che interagisce con lo spin e lo stabilizza. Più la piega è accentuata, più forte diventa l’interazione. Il risultato? Una precessione dello spin su una distanza di appena un nanometro, un record assoluto mai visto prima.

Quello che sorprende è la semplicità del concetto. Non servono macchinari fantascientifici o processi industriali complessi: basta sfruttare le pieghe che i materiali hanno già, oppure indurle apposta, per ottenere nuovi effetti quantistici. E ciò che un tempo veniva liquidato come un difetto diventa improvvisamente uno strumento di progettazione.

Sunny Gupta, primo autore dello studio, l’ha detto chiaramente: raramente la meccanica elastica e la fisica quantistica si incontrano in modo così diretto. Eppure, in questa ricerca, l’una dà letteralmente forma all’altra. È un po’ come se la tecnologia del futuro nascesse non dalla perfezione assoluta dei materiali, ma proprio dalle loro imperfezioni.

