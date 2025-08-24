GTA Online, fino a 2.000.000 GTA$ di ricompense in-game

Rockstar Games vuole premiare i giocatori più affezionati di GTA Online con ricompense e premi unici. In palio ci sono tantissimi crediti nella valuta di gioco ottenibili semplicemente giocando e divertendosi.

Tutti coloro che accederanno a GTA Online fino al 17 settembre potranno ottenere fino a 2.000.000 di GTA$. Il bonus fa parte del giveaway di fine estate previsto dagli sviluppatori per celebrare la fine dei mesi più caldi dell’anno. Per ottenere subito 1.000.000 di GTA$ basterà accedere a GTA Online e iniziare a giocare. Il premio una tantum sarà erogato a tutti i giocatori senza distinzioni per chiunque accederà fino al 17 settembre.

Inoltre, è previsto un premio esclusivo per gli abbonati di GTA+. Tutti gli utenti in possesso dell’abbonamento riceveranno un ulteriore milione in valuta di gioco. La ricompensa extra sarà erogata anche a tutti i giocatori che decideranno di abbonarsi e giocare tra il 21 agosto e il 17 settembre. L’accredito della cifra avverrà entro 72 ore dall’accesso.

Le ricompense in-game sono accompagnate anche da nuovi eventi speciali su GTA Online. Completando le missioni Richieste di export e recuperando veicoli ben precisi tra le strade della città sarà possibile ottenere GTA$ e RP tripli. Inoltre, le missioni contatto di Simeon consentiranno di guadagnare GTA$ e RP doppi. Gli abbonati GTA+ riceveranno GTA$ e RP quadrupli per tutte le missioni in questione.

Inoltre, sarà possibile diventare una figura importante per la Premium Deluxe completando tutte le missioni assegnate. In questo modo sarà possibile ottenere un bonus da 500.000 GTA$ che sarà accreditato entro 72 ore dal completamento delle missioni. Per ottenere un ulteriore bonus da 100.000 GTA$, i giocatori potranno completare tre missioni Premium Deluxe per sbloccare la sfida settimanale.