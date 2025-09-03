Google Pixel 10 Pro XL, grandi risultati nei test di DxOMark con focus sui video

Il nuovo Google Pixel 10 Pro XL è stato messo alla prova nei test di DxOMark, ottenendo un punteggio complessivo di 163 che lo colloca al quarto posto nella classifica globale. Un risultato di rilievo, considerando che davanti ci sono soltanto modelli “Ultra”: Huawei Pura 80 Ultra, Oppo Find X8 Ultra e Vivo X200 Ultra. Lo smartphone di Google si piazza anche allo stesso livello del Pura 70 Ultra e supera l’iPhone 16 Pro Max di Apple, che rimane dietro nella graduatoria generale.

Foto e video quasi sullo stesso piano

Il dettaglio più interessante dei test riguarda l’equilibrio tra foto e video. Il Pixel 10 Pro XL ha totalizzato 165 punti nella fotografia e 160 nei filmati, con un divario molto ridotto. Normalmente, la maggior parte degli smartphone mostra un vantaggio più marcato per le foto, mentre solo gli iPhone tendono a eccellere nei video. La scelta di Google sembra quindi quella di sfidare direttamente Apple su un terreno dove tradizionalmente gli iPhone hanno dominato. A conferma di ciò, l’iPhone 16 Pro Max secondo DxOMark raggiunge 166 punti nei video ma resta fermo a 158 nelle foto.

I punti di forza evidenziati da DxOMark

L’analisi ha messo in luce l’ottimo comportamento del dispositivo nella registrazione video, grazie a un algoritmo efficace nell’adattare l’esposizione e a un range dinamico ampio. In condizioni di luce favorevoli, Google ha trovato un buon compromesso tra riduzione del rumore e mantenimento dei dettagli. La stabilizzazione ottica, invece, non risulta tra le migliori, rimanendo un aspetto da migliorare rispetto ad alcuni concorrenti.

Le specifiche tecniche del comparto fotografico

Il comparto fotocamere del Pixel 10 Pro XL è composto da tre sensori principali: