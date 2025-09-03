Tesla Model Y Juniper 2025: restyling completo, più intelligente e più veloce – Recensione

Tesla Model Y Juniper 2025 non è solo il nuovo modello di una delle vetture più amate e discusse degli ultimi anni, bensì un completo restyling, per un mezzo più veloce, più intelligente e più silenzioso, pronto a stupire il pubblico, anche nel prezzo (parte da 54.791) e nell’autonomia complessiva. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

I miglioramenti nel design li troviamo già nella parte anteriore, dove il frontale è più basso ed enfatizzato con al presenza di una barra luminosa trasversale, con un forte richiamo ai Cybertruck e Cybercab. Questa è stata progettata per essere efficiente da un punto di vista aerodinamico, garantendo nel contempo la massima sicurezza per i pedoni. Appena al di sotto si trova una fascia completamente nuova, dotata di grafica orizzontale forte e pulita, capace di creare un senso di larghezza piantando nel contempo, almeno visivamente, il veicolo a terra. I condotti aerodinamici esterni ne migliorano l’efficienza.

Le sue dimensioni sono di 4,79 metri di lunghezza, 2,129 metri di larghezza (con specchietti, altrimenti 1,98 metri), 1,62 metri di altezza (con 167 mm di altezza da terra). Il telaio è più rigido, offre un miglior isolamento acustico (riduzione del 22%), disponibile in 5 colorazioni per la carrozzeria, mentre due colorazioni per gli interni (standard all black, black & white come optional).

Spostando l’attenzione verso il posteriore troviamo barra luminosa e portellone completamente nuovi (il bagagliaio ha una capacità di 2138 litri totali). La barra si appoggia a un sistema di illuminazione indiretta (primo al mondo) a riflessione esterna, con la proiezione della funzione dei fari posteriori su un’applique personalizzata. E’ anche una delle barre più grandi, costituita da una luce trasversale di 1,6 metri. Fascia posteriore, spoiler e portellone sono stati ridisegnati per una migliore efficienza e stabilità, con il diffusore esteso e allargato per un miglioramento della deportanza e protezione del mezzo anche negli impatti a bassa velocità. L’impatto visivo rende il veicolo più largo, offrendo anche la sensazione di essere maggiormente “piantato” a terra. Lo spoiler è realizzato con materiali termoplastici, per una forma aerodinamica ottimale, mentre i nuovi cerchi in lega da 19 pollici offrono importanti miglioramenti nell’efficienza.

Interni e Infotainment

Gli interni sono raffinati e eleganti, l’abitacolo è completamente avvolto da materiali pregiati e resistenti, con illuminazione ambientale personalizzabile, attiva sia di giorno che di notte. Su ogni superficie sono stati introdotti vetri acustici, in abbinamento con i materiali fonoassorbenti, che portano, come anticipato, a riduzione del rumore della strada del 22% (e del vento del 20%). Il tetto panoramico, sempre in vetro, riflette 7 volte di più l’energia solare, riducendo notevolmente il riscaldamento solare.

I sedili anteriori sono stati ridisegnati, ora sono ventilati (riscaldati e raffrescati), con al centro una console (dove trova posto il display touchscreen centrale da 15,4 pollici) dotata di porte scorrevoli, che offre movimenti precisi, ma anche fluidi, e un rivestimento in alluminio alle cui spalle si nascondono vani portaoggetti e portabicchieri. Inserti di alluminio li possiamo trovare anche nelle portiere, nei pannelli degli strumenti e sul volante. All’interno della vettura possiamo trovare sia interruttori aptici che fisici, personalizzabili sul volante per accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate del veicolo, e un nuovo indicatore di direzione.

Non mancano ovviamente tutti gli assistenti alla guida, Tesla Vision con 9 telecamere (quella frontale integrata e riscaldata), con il plus dell’integrazione nell’area del tweeter delle porte anteriori dell’indicatore dell’angolo cieco. Esperienza di viaggio migliorata per i passeggeri posteriori, data la presenza di un pannello touchscreen da 8 pollici, al cui interno si possono trovare integrati anche i comandi del clima e varie opzioni di intrattenimento. Il supporto alla doppia connettività bluetooth, permette agli stessi di scegliere tra varie opzioni multimediali, in aggiunta alla presenza di due porte USB da 65W per la ricarica addirittura di due notebook in contemporanea. La connettività avanzata è stata migliorata, il download cellulare è del 50% più veloce, mentre il WiFi fino al 300% più veloce.

Il sistema audio raggiunge un massimo di 16 altoparlanti dislocati nella vettura (addirittura “nascosti” da materiale tessile acusticamente trasparente) riprogettato per un ascolto ancora più coinvolgente e microfoni migliorati per chiamate più chiare anche del 66%. In ultimo, i sedili della seconda fila sono più comodi grazie alle fibbie di facile accesso, ma anche cuscini più lunghi e imbottiture più profonde, per finire la reclinazione e ripiegamento motorizzato.

Motore e Prestazioni

La versione di Tesla Model Y Juniper 2025 da noi testata è a trazione integrale dual motor, raggiunge una velocità massima di 201 km/h e accelerazione 0-100 km/h in soli 4,8 secondi. Le nuove sospensioni (anteriori e posteriori) con ammortizzatore adattivi, offrono un comfort di guida davvero unico nel suo genere, capace di assorbire ogni asperità, mentre la scatola dello sterzo è stata aggiornata per una guida ancora più lineare. Durante la prova abbiamo a tutti gli effetti notato un importante miglioramento nel comfort di guida, segnando un netto passo in avanti rispetto al passato.

L’autonomia è stata migliorata fino a raggiungere 586 km, con cerchi da 19 pollici Crossflow, per un consumo energetico di 14,8 kWh/100 km. Il mezzo supporta la ricarica rapida in DC fino a 250kW, raggiungendo l’80% in circa 25 minuti con Supercharger V3/V4.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Tesla Model Y Juniper 2025 rimane sempre la solita eccellente Tesla Model Y, impreziosita da un restyling grafico che ci è piaciuto moltissimo, con miglioramenti nell’aerodinamica e nell’autonomia, integrando anche una serie di upgrade interno che rendono l’esperienza di guida e di viaggio di livello nettamente superiore rispetto al passato.

Il prezzo di vendita è di circa 54’791 euro, almeno per la versione da noi testata, una cifra elevata ma perfettamente allineata con la qualità e le prestazioni che solo questa vettura è in grado di garantire.