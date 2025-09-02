Notebook Acer Swift 14 AI in sconto su Amazon: per voi anche 200 euro di cashback

Uno sconto pari al 4% consente di far scendere il costo di listino del laptop Acer Swift 14. Un dispositivo che Acer ha progettato attentamente al fine di rispondere alle diverse esigenze degli utenti che sono in cerca di una soluzione ottima da poter utilizzare giornalmente.

Tanti gli elementi che contraddistinguono questo device. A partire dal design elegante e leggero che rende questo laptop il compagno perfetto anche per coloro che conducono uno stile di vita in movimento. Dunque, perfetto anche per essere portato sui mezzi pubblici. Nello specifico, il notebook Swift 14 AI è caratterizzato da un design ultra-sottile che consente di posizionarlo senza alcun problema in borsa. Il peso è di soli 1,26 kg mentre lo schermo si apre a 180 gradi, adattandosi perfettamente a qualsiasi stile di lavoro.

Notebook Acer Swift 14 AI in offerta su Amazon

Quale momento migliore se non questo per poter cambiare il vostro notebook? Non a caso questo modello a marchio Acer si contraddistingue principalmente per peso ridotto e design ultra sottile. Approfittando dello sconto è possibile lasciarsi incantare dal pc portatile Swift 14 AI che è dotato di uno schermo da 14 pollici OLED che offre immagini sensazionali con una nitidezza eccezionale.

Se volete finalmente poter accedere a una vita digitale intelligente e più efficiente rispetto al passato, questo modello è perfetto per voi grazie al processore Intel Core Ultra 7 258V. Non manca il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4 che consentono allo Swift 14 AI di restare connesso ovunque si vada.

Non dimenticate che con questo notebook la produttività viene ottimizzata. Si tratta infatti di una soluzione Copilot+ PC che risponde alle esigenze di ognuno offrendo suggerimenti intelligenti. Approfittate subito dello sconto del 4% per pagare l’Acer Aspire 14 AI a soli 1.099 euro anziché 1.149 euro. Oltre a tale sconto è possibile ricevere 200 euro di cashback!