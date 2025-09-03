Realme annuncia ufficialmente il nuovo Realme 15T

Il produttore tech Realme ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo membro appartenente alla famiglia Realme 15. Si tratta in particolare del nuovo Realme 15T, uno smartphone piuttosto completo, dal design curato e dalla presenza di una batteria estremamente capiente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme annuncia in veste ufficiale per il mercato indiano il nuovo Realme 15T

Realme 15T è il nuovo smartphone di fascia media presentato dal noto produttore tech in queste ore per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo piuttosto interessante e completo. Dal punto di vista tecnico, troviamo a bordo uno degli ultimi soc di casa MediaTek. Ci stiamo riferendo al soc MediaTek Dimensity 6400 , il quale è supportato da tagli di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB oppure 256 GB di storage interno.

Sul fronte lo smartphone presenta un display dai bordi piatti con una diagonale pari a 6.57 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia AMOLED in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Quest’ultimo vanta una luminosità massima pari a 4000 nits ed integra al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco. È poi presente una grande batteria con una capienza pari a 7000 mah. Gli utenti potranno inoltre utilizzare la ricarica rapida da 60W.

Il comparto fotografico è poi affidato ad una dual camera posteriore. Si tratta in particolare di un sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8 più un secondo sensore di profondità da 2 MP. Il sistema operativo installato a bordo è Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda. Non manca infine la certificazione di resistenza IP66/68/69.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone Realme 15T sarà disponibile all’acquisto inizialmente in India nelle colorazioni Flowing Silver, Silk Blue e Suit Titanium ad un prezzo iniziale di circa 185 euro al cambio attuale.