Apple: nuove beta di iOS 26, macOS 26 e tvOS 26 a pochi giorni dall’evento

Nella serata di ieri Apple ha dato il via alla distribuzione della nona beta per sviluppatori e della sesta beta pubblica di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e tvOS 26. Un rilascio che arriva a pochi giorni dall’evento del 9 settembre, dove Cupertino presenterà i nuovi iPhone 17 insieme alla versione finale dei propri sistemi operativi.

Fino alla scorsa settimana sembrava che il ciclo di test fosse ormai concluso, con la penultima tornata di beta indicata da molti come l’ultima prima delle Release Candidate. In realtà, Apple ha preferito mettere mano a un ulteriore aggiornamento, segno che il team di sviluppo ha individuato piccoli dettagli da perfezionare. Non si tratta quindi di un pacchetto ricco di novità, ma di un’ulteriore fase di rifinitura in vista del rilascio stabile.

Come installare gli aggiornamenti

Gli utenti che partecipano ai programmi beta possono già scaricare le nuove versioni. La procedura è semplice: su iPhone e iPad bisogna aprire Impostazioni, andare su Generali e poi su Aggiornamento software, mentre su macOS il percorso passa dalle Impostazioni di Sistema. Da qui appare la finestra dedicata con la possibilità di installare subito l’update o rimandarlo. La stessa modalità vale anche per tvOS 26.

Questi aggiornamenti non portano modifiche evidenti all’interfaccia o nuove funzioni. La stabilità e la fluidità delle versioni in test lasciano pensare che siamo ormai molto vicini al traguardo finale.

Verso le Release Candidate e il rilascio ufficiale

Le nuove beta confermano che i sistemi operativi della generazione 26 hanno raggiunto un livello di maturità avanzato. Le prossime settimane saranno dedicate alla preparazione delle Release Candidate, le versioni quasi definitive che anticipano di pochi giorni il debutto al pubblico.

Apple punta a presentare software già stabile e pronto all’uso insieme agli iPhone 17. Per questo motivo, la scelta di proseguire con un’ulteriore beta non deve sorprendere: meglio limare gli ultimi dettagli ora piuttosto che correre ai ripari dopo il lancio.

Il 9 settembre sarà quindi il momento decisivo, con l’arrivo degli iPhone e l’annuncio della data ufficiale di disponibilità delle versioni stabili di iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e tvOS 26.