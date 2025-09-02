Xiaomi 16, svelato il probabile periodo di lancio dei nuovi flagship

Il debutto sul mercato della famiglia Xiaomi 16 sembra ormai imminente. Le indiscrezioni a riguardo si stanno intensificando e un nuovo leak non lascia più dubbi in merito a questa possibilità. Stando a quanto condiviso dal noto Digital Chat Station in un recente report, l’azienda cinese avrebbe definito la finestra di lancio dei nuovi flagship.

La serie Xiaomi 16, secondo il leaker, sarà presentata tra il 24 e il 26 settembre. Se tale data fosse confermata, il produttore anticiperebbe di qualche giorno il debutto rispetto ai flagship dello scorso anno. Infatti, ricordiamo che la famiglia Xiaomi 15 è arrivata sul mercato ad ottobre.

In seguito a questa rivelazione, sono emersi ulteriori dettagli che definiscono in maniera più precisa il giorno di lancio. Xiaomi sembra intenzionata a tenere une vento il 25 settembre, presentando al mondo i tre modelli che compongono la serie: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro e Xiaomi 16 Pro Mini (nome non ufficialmente confermato).

La famiglia Xiaomi 16 potrebbe arrivare prima del previsto stando a queste nuove indiscrezioni lanciate da Digital Chat Station

Le informazioni ufficiali sui tre device sono davvero poche ma possiamo affidarci ad alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi per definire parte della scheda tecnica. Tutti e tre i modelli hanno ottenuto la certificazione 3C e supportano la ricarica rapida cablata da 100W.

Sia il Xiaomi 16 che la variante Pro Mini avranno un display dotato di una diagonale da 6,3 pollici mentre la variante Pro raggiungerà i 6,8 pollici. Le prestazioni di tutti i modelli saranno assicurate dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite di nuova generazione.

Al momento del debutto, l’intera famiglia potrà contare sulla presenza dell’interfaccia proprietaria HyperOS 3, dotata di tutte le novità software introdotte con l’ultima versione. Oltre alla potenza di calcolo offerta dal SoC, il sistema operativo garantisce una gestione migliore delle risorse e le ottimizza per massimizzare le prestazioni. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.