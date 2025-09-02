CONCEPT AMG GT XX, la rivoluzione elettrica di Mercedes-AMG

Mercedes-AMG ha annunciato nei giorni scorsi che la CONCEPT AMG GT XX è riuscita nell’impresa di stabilire ben 25 primati mondiali. Il team tedesco ha percorso 40.075 chilometri sul Circuito di Nardò in meno di otto giorni, confermando le doti dinamiche della vettura elettrica.

Due CONCEPT AMG GT XX hanno girato per tentare il record e la maggior parte della prova è stata svolta a 300 chilometri orari, velocità definita in laboratorio come quella più efficiente. Le vetture si sono fermate esclusivamente per effettuare le ricariche e per il cambio pilota.

Al fine di massimizzare i chilometri percorsi ad ogni run, l’azienda tedesca ha messo a punto il sistema di ricarica High-Power Charging Hub. Questa tecnologia ha consentito tempi di ricarica brevi pur recuperando tanti chilometri di percorrenza.

La CONCEPT AMG GT XX di Mercedes-AMG ha stabilisce record impressionanti con tecnologie che arriveranno anche sulle vetture di serie

Il test di resistenza ha dimostrato come i concetti utilizzati per creare la vettura sono assolutamente funzionali alle performance. Tra i vari record ottenuti spicca il primato per il veicolo elettrico ad aver percorso la maggior distanza in 24 ore con il precedente primato battuto quattordici volte nel corso della sfida di Mercedes-AMG.

I tre motori elettrici della vettura hanno sostenuto uno sforzo notevole senza compromettere le performance sul lungo periodo. La batteria, inoltre, è dotata di un sistema di raffreddamento diretto, fondamentale per gestire la temperatura sotto sforzo o in fase di ricarica. La tecnologia prende il nome di Central Coolant Hub (CCH) e presenta una innovativa piastra di raffreddamento posizionata nel sottoscocca. Gli studi aerodinamici, infine, hanno consentito di gestire in maniera precisa i flussi d’aria garantendo stabilità ad alta velocità e un raffreddamento superiore.

I tecnici hanno messo a punto anche il software di gestione della vettura prendendo spunto dall’esperienza diretta in Formula 1. Anche i software di bordo sono stati progettati avendo in mente le massime performance, con il design UI/UX ottimizzato per facilitare il raggiungimento delle prestazioni di picco.

Mercedes-AMG ha utilizzato la CONCEPT AMG GT XX come un vero e proprio laboratorio su ruote. Infatti, le tecnologie presenti sulla vettura entreranno in produzione il prossimo anno e saranno inglobate nell’architettura ad alte prestazioni AMG.EA.

Michael Schiebe, CEO of Mercedes AMG GmbH and Head of Business Units Mercedes Benz G Class and Mercedes Maybach, ha commentato: “In AMG, l’innovazione ha uno scopo chiaro: deve offrire prestazioni per i nostri clienti. Ecco perché molte delle tecnologie del CONCEPT AMG GT XX si faranno presto strada nei nostri veicoli di produzione. Al centro di tutto questo c’è, ovviamente, il rivoluzionario concept di trazione con motori a flusso assiale e una batteria a raffreddamento diretto, entrambi disponibili già dal prossimo anno. Inoltre, stiamo sfruttando i dati raccolti a Nardò per perfezionare ulteriormente la nostra prossima architettura ad alte prestazioni, AMG.EA. I nostri clienti beneficeranno di una dimensione completamente nuova di potenza elettrica sostenuta”.