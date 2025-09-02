Windows 11 domina il mercato globale, ma l’Europa resta fedele a Windows 10

Pur non essendo partito a razzo, Windows 11 ha finalmente svoltato aumentando i giri del motore. Stando a quanto riportato da Statcounter e ai suoi dati relativi ad agosto 2025, il sistema operativo di Microsoft avrebbe conquistato il 49,02% della quota mondiale. Ciò gli ha consentito di superare Windows 10 e diventare la versione più utilizzata a livello globale. È questo il segnale di una crescita costante che, nonostante un leggero calo registrato di recente, certifica il successo della piattaforma.

Stati Uniti e Regno Unito trainano la crescita

Negli Stati Uniti l’adozione è stata particolarmente rapida: qui Windows 11 raggiunge il 59,28%, una quota ben superiore alla media globale. Nel Regno Unito la situazione è ancora più netta, con il sistema operativo installato sul 60,53% dei computer. In queste aree il passaggio è stato favorito sia dall’ampia disponibilità di hardware aggiornato, sia da una maggiore propensione degli utenti a migrare verso le ultime versioni.

In Europa domina ancora Windows 10

Se però si guarda all’Europa, lo scenario cambia radicalmente. Qui Windows 10 mantiene la leadership con il 53,01%, mentre Windows 11 si ferma al 43,89%. La resistenza è legata a diversi fattori: la lentezza con cui vengono rinnovati i dispositivi, la presenza di molti computer non compatibili con i requisiti hardware di Windows 11 e una preferenza consolidata verso un sistema operativo considerato affidabile. Nonostante la fine del supporto di Windows 10 sia ormai dietro l’angolo – manca circa un mese – gran parte degli utenti non ha ancora compiuto il salto.

Numeri da leggere con cautela

Va ricordato che i dati arrivano da Statcounter, che si basa sull’analisi delle interazioni web per stimare la diffusione dei sistemi operativi. Non si tratta quindi di statistiche ufficiali di Microsoft, ma di proiezioni utili a fotografare il mercato.

Il quadro che emerge è chiaro: a livello globale Windows 11 ha superato il suo predecessore, ma in Europa la strada verso una piena affermazione appare ancora più lunga e complessa.