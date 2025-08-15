Windows 11: Menu Start in crash, Microsoft rilascia un fix con l’ultima build Insider

Microsoft ha pubblicato un aggiornamento importante per gli utenti Insider di Windows 11, volto a sistemare alcuni bug persistenti e ad anticipare nuove funzioni pensate per il mondo aziendale. Le build coinvolte sono la 26200.5733per il canale Dev e la 26120.5733 per il canale Beta, entrambe con lo stesso pacchetto di modifiche. Una mossa che conferma l’intenzione di Redmond di allineare l’esperienza utente nei due canali prima del rollout definitivo.

Menu Start, barra delle applicazioni e widget: bug risolti

Tra i problemi più fastidiosi segnalati dagli Insider negli ultimi mesi c’era il crash del menu Start, che impediva l’accesso a programmi e impostazioni. Con questo aggiornamento, il bug è stato risolto, riportando stabilità a uno degli elementi chiave dell’interfaccia.

Corretto anche un malfunzionamento legato alla barra delle applicazioni: un clic sulle anteprime delle finestre poteva bloccarne l’uso. Sistemati infine altri due bug noti: uno riguardava il blocco della schermata dei widget, l’altro disabilitava le gesture multitouch su touchpad in alcuni portatili.

Integrazione Microsoft 365 in Esplora File

La vera novità è però dedicata a chi utilizza un account aziendale o scolastico basato su Entra ID. In Esplora File, nella sezione “Consigliati” e nella colonna “Attività”, compaiono ora icone con volti di colleghi. Passandoci sopra con il mouse o cliccandole, si apre una scheda Live Persona di Microsoft 365, utile per visualizzare ruolo, contatti e altre informazioni aziendali in tempo reale.

Nel frattempo, è stata rimossa dalle impostazioni di sistema l’opzione per gestire la cronologia di ricerca di Bing, che ora si configura direttamente nella dashboard della privacy.

Problemi ancora presenti

Non mancano comunque alcuni problemi noti: tra i più rilevanti, un errore ($0x80070005$) durante l’installazione della build può causare il ripristino alla versione precedente. Inoltre, con il tema scuro attivo, potrebbero comparire colori sbagliati in Esplora File o categorie vuote nel menu Start. Gli utenti che collegano controller Xbox via Bluetooth sono invitati alla prudenza: potrebbe verificarsi un errore critico di sistema, anche se Microsoft ha già diffuso una guida per intervenire tramite la Gestione dispositivi.