WhatsApp introduce gli username: novità in arrivo per Android

Dopo mesi di test su iOS, la funzione degli username arriva finalmente anche sulla beta di WhatsApp per Android. Con la versione 2.25.24.22, alcuni utenti hanno già notato la possibilità di scegliere un nome utente unico, che diventerà il nuovo metodo per essere trovati sulla piattaforma. Tale introduzione non serve soltanto a personalizzare il profilo, ma a ridurre anche la dipendenza dal numero di telefono come unico identificatore. Un passo che avvicina WhatsApp al modello di Telegram, dove gli username rappresentano da anni uno strumento centrale di contatto.

Rintracciabilità e sicurezza: come funzionano le nuove opzioni di WhatsApp

Il sistema è semplice. Attraverso un nuovo pulsante nella scheda “Chat”, sarà possibile cercare altri account digitando direttamente l’username. Se l’utente esiste, comparirà nei risultati. A seconda delle impostazioni di privacy, la foto del profilo potrà essere visibile o meno. Una volta individuato il contatto, sarà possibile avviare immediatamente una conversazione, protetta dalla crittografia end-to-end già presente su tutte le chat di WhatsApp.

L’obiettivo principale resta la rintracciabilità. Non sarà possibile nascondere del tutto il proprio account dai risultati di ricerca, ma per evitare contatti indesiderati Meta ha previsto una soluzione aggiuntiva. Gli utenti potranno attivare una “chiave username”. Ovvero una sorta di password che chi desidera avviare una chat dovrà conoscere, oltre al nome utente. Un sistema che offre un filtro ulteriore contro spam e messaggi non richiesti.

L’arrivo degli username su WhatsApp rappresenta un’evoluzione importante, che risponde a un’esigenza sempre più sentita, quella di gestire i contatti senza condividere il numero di telefono. Al momento la novità è disponibile solo in beta, e non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio su larga scala. Ad ogni modo, il lancio sembra ormai imminente. Con questa mossa, WhatsApp cerca di colmare una distanza storica rispetto a Telegram, arricchendo la piattaforma di un’opzione che potrebbe cambiare profondamente il modo in cui le persone si connettono tra loro.