USB-C, addio problemi: arrivano nuove regole da Microsoft per i produttori

Il connettore USB-C è ormai lo standard per la ricarica e il trasferimento dati, ma non sempre l’esperienza degli utenti è stata impeccabile. In diversi casi, le notifiche di Windows 11 che dovrebbero avvisare di un cavo difettoso, di una ricarica lenta o di un accessorio non compatibile non arrivano affatto. Alla base non c’è sempre un problema del cavo, ma spesso errori di progettazione del PC stesso.

Le cause dei malfunzionamenti

Microsoft ha spiegato che i problemi nascono soprattutto dalla gestione dei descrittori ACPI, ovvero le informazioni con cui il sistema operativo riconosce le porte USB e le loro capacità. Se mancano o sono configurati male, Windows non è in grado di comunicare correttamente con la porta. In certi casi, ad esempio, una porta Type-C può essere etichettata come Type-A, generando avvisi sbagliati o comportamenti anomali. In altri casi, porte fisicamente accessibili vengono registrate come “interne”, con il risultato che le notifiche vengono silenziate.

Le nuove linee guida di Microsoft

Per evitare questi scenari, l’azienda ha chiesto ai produttori di:

revisionare con attenzione i descrittori ACPI di tutte le porte USB;

verificare il funzionamento delle notifiche in più configurazioni;

collaborare con il programma Windows Hardware Compatibility Program (WHCP) per garantire la piena conformità;

testare l’hardware con il Windows Hardware Lab Kit (HLK), assicurandosi che i descrittori _UPC (USB Port Capabilities) e _PLD (Physical Location of Device) siano implementati correttamente.

Queste indicazioni vogliono ridurre al minimo gli errori di progettazione e assicurare agli utenti avvisi sempre chiari e affidabili.

Più controllo anche sulla sicurezza

Microsoft ha inoltre riconosciuto che, in certi ambienti, i produttori potrebbero voler disattivare il trasferimento dati tramite USB-C per motivi di sicurezza. In questi casi, la raccomandazione è di limitare la restrizione alle sole porte esterne, senza intaccare componenti essenziali come tastiera e touchpad. L’azienda suggerisce anche di introdurre un’opzione che permetta agli utenti di decidere se abilitare o meno il trasferimento dati, dando così maggiore controllo sulla propria esperienza.

Con queste nuove regole, Microsoft punta a rendere l’uso delle porte USB-C più sicuro e prevedibile, eliminando quelle incertezze che finora hanno penalizzato anche i dispositivi più moderni.