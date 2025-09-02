Ad
Unieuro: inizia SETTEMBRE con il piede giusto, anzi con le promo giuste

Il catalogo Unieuro regala energia al settembre di tutti con prezzi ribassati che mettono allegria e opportunità da non lasciarsi sfuggire

scritto da Rossella Vitale
Unieuro: inizia SETTEMBRE con il piede giusto, anzi con le promo giuste

Il rientro dalle vacanze ha sempre un sapore particolare: il sole sembra ancora invitare a stare fuori, ma l’agenda ricorda che è tempo di rimettersi in pista. Tra libri da coprire, orari scolastici e nuove abitudini, spunta un aiuto che rende settembre più leggero. Unieuro ha infatti deciso di trasformare il ritorno a scuola in un’occasione per concedersi tecnologia e divertimento a prezzi vantaggiosi. Le promozioni accendono l’entusiasmo come un brindisi improvviso, perché uniscono praticità, intrattenimento e stile in un’unica proposta.
Non si tratta soltanto di strumenti per studiare o lavorare: le offerte Unieuro includono anche prodotti che regalano relax, gioco e persino cura della casa. E tutto questo avviene senza il peso di spese eccessive. Un motivo in più per affrontare settembre con il sorriso.

Unieuro eccezionale come sempre, anche a settembre

Presso Unieuro è disponibile il raffinato Apple Watch Series 10 GPS a 459 euro, strumento di stile e utilità. Unieuro propone inoltre la Sony Playstation 5 a 548,90 euro, regina del gaming. Spicca anche il Samsung Galaxy A26 5G a 219,90 euro, ideale per restare connessi. Lo store offre il compatto Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 11’’ a 139,99 euro, pratico e leggero. Si trova anche il performante Dyson V11 Advance a 399 euro, alleato nelle faccende di casa. Unieuro mette in evidenza il potente Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6’’ a 499 euro, perfetto per studenti.

Da Unieuro è in vendita il MacBook Air 13’’ a 949 euro, elegante e affidabile. Come proposta c’è anche il nuovo Samsung Galaxy A16 a 129,99 euro, conveniente e funzionale. Presso Unieuro c’è il sorprendente Dyson Airwrap i.d. Straight+Wavy a 449 euro, cura e stile. Non ci si dimentica l’Apple iPad 11’’ Wi-Fi 128GB Blu a 349 euro, pratico per appunti digitali. Sempre da Unieuro spunta l’Apple AirTag a 29 euro, utile per non perdere nulla. Si chiude con la divertente Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509,90 euro.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.