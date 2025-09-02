Gmail a rischio, Google smentisce gli allarmi sulla sicurezza

Nelle ultime ore si sono diffusi in rete diversi allarmi riguardanti presunti attacchi hacker di massa contro Gmail, tanto da far pensare a una compromissione globale della piattaforma. Google è intervenuta rapidamente per chiarire la situazione, precisando che non vi è alcun segnale di attività sospette né vulnerabilità sfruttate con intenti malevoli. Si è trattato di una vera e propria ondata di disinformazione, che ha creato agitazione tra milioni di utenti.

Secondo l’azienda, Gmail continua a funzionare regolarmente e i suoi sistemi di protezione rimangono operativi a pieno regime. Ogni giorno l’infrastruttura filtra oltre il 99,9% delle email fraudolente, tentativi di phishing e spam, grazie a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning che monitorano costantemente anomalie e tentativi di intrusione. Google ricorda inoltre di aggiornare sempre le credenziali e di attivare l’autenticazione a due fattori per garantire il massimo livello di sicurezza.

Google smentisce gli allarmi su Gmail, nessun attacco in corso

La società sottolinea come la diffusione di notizie non verificate possa avere conseguenze dannose, generando panico e inducendo gli utenti meno esperti a compiere azioni rischiose, come cliccare su link ingannevoli o scaricare app fraudolente. Proprio per questo Google invita a verificare sempre la fonte delle informazioni prima di condividerle, specialmente quando riguardano la sicurezza informatica.

Gli esperti ribadiscono l’importanza di mantenere dispositivi e applicazioni costantemente aggiornati, controllare periodicamente le impostazioni dell’account e adottare un approccio proattivo per difendersi da eventuali minacce. L’azienda ha voluto rassicurare la community ribadendo, dunque, che non c’è alcun attacco in corso e Gmail non ha subito compromissioni di nessun tipo. Con questo intervento ufficiale, l’azienda mette fine alle voci allarmistiche ma riafferma anche la solidità del suo intero ecosistema, basato su tecnologie avanzate che analizzano miliardi di email al giorno per garantire la sicurezza di uno dei servizi di posta più usati al mondo.