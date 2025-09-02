Renault Kiger: Il SUV compatto che ridefinisce la guida in India

Il nuovo Renault Kiger si propone come un SUV compatto dallo stile innovativo, prestazioni efficaci e tecnologie intelligenti. Linee decise e dettagli contemporanei emergono in un design che cattura lo sguardo, mentre la piattaforma CMFA+, leggera e resistente, assicura sicurezza e agilità in ogni condizione. Questo veicolo mira a trasformare la guida quotidiana in un’esperienza fluida e gratificante. Il modello Renault Kiger offre interni raffinati con sedili anteriori ventilati e sellerie in similpelle chiara. L’abitacolo risulta silenzioso e accogliente, con flusso d’aria ottimizzato e bocchette posteriori. Il sistema multimediale da 8″ integra Android e Apple CarPlay wireless, mentre l’impianto audio 3D Arkamys trasforma ogni viaggio in un’esperienza immersiva. Gli accessori pratici, come vano portaoggetti refrigerato, prese USB e avviso per oggetti dimenticati, rendono ogni spostamento semplice e confortevole. Il Renault Kiger sa unire eleganza e funzionalità dando un’ottima scelta sul mercato.

Sicurezza, tecnologia e basse emissioni per il compatto Renault

La gamma del Renault Kiger propone due motori principali: un turbo da 100 CV e 160 Nm di coppia e un aspirato da 72 CV e 96 Nm, pensati per un equilibrio tra dinamica e risparmio energetico. Esiste anche una versione a CNG con trasmissione manuale e tutti i motori principali supportano il carburante E20. Le trasmissioni offrono versatilità: manuale a 5 rapporti per il pieno controllo, automatico Easy-R per la guida cittadina e X-Tronic con tecnologia D-Step per accelerazioni più naturali. Il miglior rapporto coppia/peso del segmento garantisce scatti pronti e vivaci. La tecnologia Mirror Bore Coating riduce attrito, migliora consumi e aumenta affidabilità. Non è allettante avere un SUV che combina efficienza e performance?

Il suv Renault Kiger eleva gli standard del segmento con 6 airbag di serie e 21 funzioni di sicurezza. ESP, controllo di trazione, assistenza alla partenza in salita e cinture a 3 punti assicurano protezione costante. La piattaforma CMFA+ integra sistemi come Isofix, monitoraggio pressione pneumatici, protezione pedoni e multiview camera HD, per una guida serena e sicura. I fari automatici e i tergicristalli intelligenti completano il pacchetto Renault, offrendo praticità e tranquillità in ogni percorso.