Xiaomi 14T: il prezzo AMAZON è da URLO, mai così basso

Xiaomi 14T è uno smartphone dalle mille possibilità, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista che riesce a distinguersi mettendo a disposizione del consumatore ottime prestazioni con un prezzo tutt’altro che elevato, garantendo difatti un rapporto qualità/prezzo conveniente e convincente, soprattutto grazie alla promozione Amazon.

Le sue dimensioni sono tutt’altro che elevate, le potremmo quasi definire in linea con gli standard del periodo, raggiungendo per la precisione 195 grammi di peso, e passando per 160,5 x 75,1 x 7,8 millimetri di spessore, ma con un occhio comunque al display da 6,67 pollici di diagonale, che è un bellissimo AMOLED con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, 144 Hz di refresh rate e 446 ppi. Le prestazioni non sono chiaramente un lato negativo, essendo comunque un prodotto dotato di un SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 3,35GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G615, con alle sue spalle anche 12GB di RAM e tanta memoria interna, che comunque non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD.

Xiaomi 14T: l’offertissima su Amazon

La spesa che oggi l’utente si ritrova a sostenere nel momento in cui fosse interessato all’acquisto di uno Xiaomi 14T è tutt’altro che impossibile, infatti si arriva a un investimento finale di soli 484,99 euro, risparmiando moltissimo sul listino iniziale del prodotto. Ordinatelo subito al seguente link.

Tra i suoi punti di forza non possiamo non annoverare anche una batteria sufficientemente capiente, pari a 5000mAh con supporto alla ricarica rapida, permettendo così sia di poter utilizzare lo smartphone per qualche giorno prima di dover ricorrere alla ricarica, che tornare ad utilizzarlo rapidamente con il suo supporto ai 67W. Le colorazioni tra cui poter scegliere sono diverse, anche se i prezzi potrebbero variare.