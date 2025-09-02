Android 16 backup

Google continua a rinnovare l’esperienza d’uso di Android con piccoli ma significativi interventi grafici e funzionali. L’ultimo aggiornamento riguarda il backup dei dati, che da agosto 2025 ha iniziato a ricevere un redesign completo, già in rollout stabile con la versione 25.33 di Google Play Services.

Una sola pagina per tutto il backup

La novità principale riguarda la riorganizzazione delle impostazioni. La sezione Backup, accessibile da Impostazioni > Sistema > Backup, è stata ripensata per ridurre la frammentazione e rendere immediata la consultazione. Ora, al posto di più schermate e voci separate, l’interfaccia si concentra in un’unica pagina.

Nella parte superiore compare una scheda che mostra il nome del dispositivo e lo stato del backup, accompagnata dal pulsante “Esegui backup ora”. Quest’ultimo è stato ridisegnato in formato pillola, con dimensioni più grandi e un posizionamento evidente, in linea con gli stili grafici del Material 3 Expressive. L’obiettivo è rendere il comando immediatamente riconoscibile anche per utenti meno esperti.

Dettagli del backup semplificati

Un altro cambiamento significativo riguarda la sezione “Dettagli del backup”. Nella vecchia interfaccia erano presenti sei voci distinte (app, SMS e MMS, cronologia chiamate, impostazioni del dispositivo, dati dell’account Google, foto e video). Ora invece rimangono soltanto due categorie principali:

Foto e video, che rimanda direttamente all’app Google Foto.

Altri dati del dispositivo, un contenitore che raccoglie tutte le voci precedenti, dalle app ai messaggi, passando per le impostazioni di sistema e le informazioni di account.

La scelta rende l’interfaccia più pulita e lineare, anche se a scapito della visibilità sui dettagli. Non è infatti più possibile consultare le dimensioni esatte occupate da ciascun elemento del backup, informazione che alcuni utenti consideravano utile per monitorare lo spazio di archiviazione.

Google One e nuove opzioni di rete

Sempre nella pagina del backup è stata integrata la barra che mostra lo spazio di archiviazione disponibile su Google One. In precedenza questa informazione era collocata in un menu separato, mentre ora compare in basso nella schermata, offrendo un colpo d’occhio immediato.

Accanto all’indicatore è stata introdotta un’opzione dedicata per la gestione della rete: “Utilizzare dati mobili o Wi-Fi a consumo”. Questo consente agli utenti di decidere se permettere o meno il backup automatico anche quando non si è connessi a una rete Wi-Fi illimitata, una scelta che può fare la differenza in viaggio o con piani dati limitati.

Material 3 Expressive come linea guida

Il rinnovamento segue i principi del Material 3 Expressive, il linguaggio visivo che Google sta applicando progressivamente alle proprie app e impostazioni di sistema. Colori più vivaci, elementi arrotondati e animazioni leggere contribuiscono a dare un aspetto più moderno e coerente a tutto l’ecosistema Android.

L’intento è duplice: da una parte semplificare l’esperienza utente, dall’altra rendere l’interfaccia più accessibile e intuitiva, in particolare per chi non ha familiarità con le impostazioni avanzate.