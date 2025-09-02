Non gettare olio e grassi nel lavandino, soluzione per fogne intasate

Uno dei problemi più diffusi nelle città moderne riguarda gli scarichi domestici. Spesso, senza rendersene conto, le persone versano olio da cucina, grassi e residui alimentari direttamente nel lavandino, credendo che l’acqua possa portarli via senza conseguenze. In realtà, queste sostanze non si sciolgono facilmente e, accumulandosi nei tubi, finiscono per causare intasamenti e danni alla rete fognaria.

Gli esperti ricordano che l’olio usato non dovrebbe mai essere gettato negli scarichi, perché si solidifica a contatto con l’acqua fredda e aderisce alle pareti delle tubature. Col tempo, questo fenomeno porta alla formazione dei cosiddetti “fatberg”, enormi blocchi composti da grassi e rifiuti solidi che possono bloccare interi tratti di fognatura. Oltre a causare costosi interventi di manutenzione, i fatberg hanno un impatto ambientale significativo, poiché impediscono il corretto smaltimento delle acque reflue.

No ad oli, grassi e altri residui nei lavandini: nuovi sistemi per le fognature

Per affrontare questa emergenza urbana, alcune aziende hanno sviluppato nuove tecnologie di pulizia delle fogne, capaci di sciogliere i depositi oleosi senza l’impiego di sostanze chimiche aggressive. Si tratta di soluzioni basate su enzimi naturali e microrganismi che degradano i grassi trasformandoli in composti innocui. Questa innovazione permette non solo di liberare gli scarichi intasati, ma anche di ridurre l’inquinamento e limitare l’uso di prodotti corrosivi che potrebbero danneggiare l’ambiente.

Alcuni comuni stanno già sperimentando questi sistemi, integrandoli nella manutenzione ordinaria delle reti fognarie. In parallelo, si intensificano le campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini: l’olio esausto, infatti, può essere raccolto separatamente e portato negli appositi centri di raccolta, dove viene riciclato e trasformato in biodiesel o in altri prodotti utili. Insomma, evitare di gettare grassi e oli nel lavandino è il primo passo per prevenire i problemi, ma ora grazie a queste nuove soluzioni tecnologiche diventa possibile intervenire in modo più rapido ed ecologico sugli scarichi già compromessi. Una combinazione vincente tra responsabilità individuale e innovazione sostenibile.