Lyca Mobile stupisce a settembre con 150GB in 5G: il prezzo è TOP

Tra i gestori virtuali che stanno cercando di ritagliarsi uno spazio importante, Lyca Mobile ha deciso di rilanciare con un’offerta dal costo contenuto ma con un bundle ricco. Una proposta che punta sulla trasparenza e sull’assenza di vincoli, caratteristiche sempre più apprezzate da chi cerca un piano chiaro e senza sorprese. È un classico per questo gestore proporre offerte che hanno tutto al loro interno senza aumentare i prezzi nel corso del tempo e proponendo dei costi mensili più bassi rispetto alla concorrenza.

Prezzo bloccato e 150 giga ogni mese

La nuova promozione costa 5,99€ al mese e include 150 giga di traffico dati in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi. L’aspetto centrale è il prezzo “per sempre”, che rimane invariato nel tempo senza il rischio di rimodulazioni o aumenti.

A differenza di molte altre tariffe sul mercato, l’offerta non prevede vincoli di provenienza: può essere attivata da chiunque, sia da chi arriva da un altro operatore sia da chi decide di acquistare una nuova SIM. Questo la rende una soluzione versatile e immediatamente accessibile a un pubblico ampio.

Due mesi gratis e attivazione immediata

Per rendere l’offerta ancora più allettante, Lyca Mobile regala i primi due mesi di utilizzo. Un modo per testare la qualità della rete e dei servizi senza costi iniziali. Dal terzo mese si passa al canone standard di 5,99€, comunque molto competitivo rispetto al bundle offerto.

L’attivazione è rapida e disponibile attraverso i canali online e tradizionali, senza costi nascosti. La presenza del 5G incluso completa il quadro, permettendo di navigare ad alta velocità con dispositivi compatibili e nelle aree già coperte dalla rete.

Con questa iniziativa, Lyca Mobile dimostra di voler attirare nuovi utenti con un mix di convenienza, semplicità e abbondanza di giga, in linea con le richieste del mercato mobile attuale.