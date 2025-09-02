Hyundai anticipa Concept THREE, il primo IONIQ compatto

Hyundai ha diffuso un nuovo teaser che segna l’arrivo di Concept THREE, il primo prototipo compatto della gamma elettrica IONIQ. Il modello farà il suo debutto mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, in programma dal 9 al 14 settembre, segnando il ritorno del marchio coreano alla kermesse tedesca dopo quattro anni di assenza.

Il bozzetto diffuso dall’azienda rivela un design dallo stile futuristico e minimalista, basato sul linguaggio “Art of Steel”. Le superfici scolpite e le linee pulite richiamano la flessibilità dell’acciaio, creando un profilo energico e dinamico. La silhouette introduce la nuova filosofia Aero Hatch, pensata per ridefinire il concetto di veicolo compatto a zero emissioni. Secondo Hyundai, Concept THREE non si limita a proporre un’estetica innovativa, ma rappresenta anche una riflessione sul ruolo delle EV nella mobilità urbana del futuro. L’obiettivo è dare vita a un’auto compatta capace di unire funzionalità, aerodinamica e proporzioni armoniose, con un forte focus su sostenibilità e identità stilistica.

Hyundai mostra in anteprima il nuovo Concept THREE che debutterà a Monaco nelle prossime settimane

“Con Concept THREE abbiamo ripensato da zero cosa significhi progettare una compatta elettrica”, ha dichiarato Simon Loasby, Senior Vice President e responsabile del Design Center Hyundai. “Il profilo Aero Hatch trasmette un senso di fluidità e scultura, mantenendo al tempo stesso un equilibrio elegante”. Anche Manuel Schoettle, designer degli esterni, ha sottolineato l’approccio autentico e puro adottato nello sviluppo: “Lavorare con l’acciaio in questo modo è sembrato naturale e ha reso Concept THREE essenziale, ma ricco di carattere”.

Il prototipo sarà esposto presso lo stand Hyundai in Ludwigstraße 14 durante l’IAA Open Space, dove il pubblico potrà osservare da vicino i dettagli del nuovo concept e scoprire la visione del marchio per la prossima generazione di elettriche compatte. Ulteriori novità saranno condivise il 9 settembre, durante la conferenza stampa ufficiale. Con Concept THREE, Hyundai punta a rafforzare la propria leadership nel settore EV e a proporre una visione fresca del segmento compatto, tra innovazione, stile e sostenibilità.