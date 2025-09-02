CoopVoce propone EVO 200: 200GB, minuti illimitati e SMS inclusi

CoopVoce ha annunciato una nuova offerta destinata a rafforzare la propria presenza sul mercato mobile. Si chiama EVO 200 e, come suggerisce il nome, mette a disposizione degli utenti 200GB di traffico dati, minuti illimitati e 1000 SMS al costo di 7,90€ al mese. L’iniziativa è attiva fino al 30 settembre e punta sia ai nuovi clienti sia a chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero.

CoopVoce: copertura, vantaggi extra e modalità di attivazione

La promozione, secondo la tradizione dell’operatore virtuale, garantisce un prezzo bloccato. CoopVoce infatti tiene a far ricordare di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti. L’offerta si rinnova ogni mese senza vincoli di durata e senza costi extra, con in più la possibilità di sfruttare tutti i Giga in Europa e Regno Unito nei primi trenta giorni di viaggio. Chi attiva online può ricevere la SIM direttamente a casa, con spedizione gratuita, oppure scegliere l’attivazione in uno dei novecento punti vendita Coop presenti in Italia. Per i già clienti, EVO 200 è disponibile anche tramite cambio offerta a un costo di attivazione di 9,90€.

EVO200 si appoggia alla rete nazionale con copertura del 99,8%, offrendo navigazione in 4G ad alta velocità. L’offerta include la possibilità di utilizzare l’hotspot senza limiti, i servizi “LoSai di Coop” e “Chiama Ora”, l’assistenza tramite app, chat e specialisti dedicati. Sono poi bloccati di default i numeri a sovrapprezzo, così da evitare costi indesiderati.

Il prezzo iniziale per attivare l’offerta è di 17,90€, comprensivo della nuova SIM e del primo mese di utilizzo. CoopVoce propone anche l’opzione eSIM, attivabile immediatamente online con SPID, pensata per chi possiede smartphone compatibili e desidera ridurre i tempi di attesa. L’iniziativa, spiegano dall’operatore, si inserisce in una strategia che punta a unire semplicità di gestione e trasparenza tariffaria, elementi che hanno da sempre contraddistinto la filosofia e il servizio del brand.