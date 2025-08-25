BYD inaugura un parco a tema per auto elettriche in Cina

BYD sorprende tutti inaugurando in Cina un vero e proprio parco a tema dedicato ai veicoli elettrici e ibridi. Situato vicino a Zhengzhou, e realizzato come un ecosysteme futuristico super attrezzato, questo spazio di 150.000 m² offre a chiunque l’opportunità di avvicinarsi al mondo delle auto NEV (New Energy Vehicles) in modo spettacolare e coinvolgente.

Al centro c’è una pista di circa 1,7 km, con nove curve e un rettilineo lungo circa l 550 m, dove modelli top di gamma come la YangWang U9 possono sfiorare i 220 km/h. Accanto, si snodano oltre 25 ambienti off-road, ricostruiti per simulare situazioni estreme di ogni genere, dall’ambiente himalayano alla sabbia, alla neve, ad un mix di acqua e sabbia policroma, tutto in curve impegnative.

Un’esperienza multisensoriale per appassionati e curiosi

Il parco non si ferma solo alla guida e ai veicoli elettrici. C’è anche una piscina di 70 m dove testare la galleggiabilità del SUV YangWang U8, un anello a bassa aderenza per simulare neve e ghiaccio, e una duna coperta con oltre 6.000 tonnellate di sabbia, certificata dal Guinness World Record come la più alta struttura di dune per test su veicoli su ruote (circa 30 m di dislivello con pendio di 28°).

Per trasformare la visita in una fuga esperienziale, sono disponibili anche aree relax, campeggio e persino pernottamento in hotel di lusso. Per accedere alle diverse aree e servizi, i ticket partono da un prezzo accessibile fino a pacchetti VIP completi con coach, lounge esclusiva e alloggio. Tutto incluso per un’esperienza a 360 gradi, con ogni comfort possibile.

Questo progetto conferma l’ambizione di BYD di portare la tecnologia al di fuori delle concessionarie, creando spazi dove innovazione, performance e comunicazione si intrecciano in un modo totalmente nuovo. Un approccio che va ben oltre la semplice prova su strada, è un invito a vivere il futuro dei motori elettrici in prima persona.