HyperOS 3 debutta in beta aperta: Xiaomi apre le porte al nuovo sistema

La nuova generazione dell’interfaccia unificata di Xiaomi è pronta a fare il suo esordio. HyperOS 3, annunciata da Lu Weibing direttamente da uno Xiaomi Mix Flip 2, entra nella fase più importante della beta aperta. A partire dal 28 agosto, alle ore 15 di Pechino, un gruppo selezionato di utenti potrà scaricare la build e contribuire al perfezionamento del software con i propri feedback. Non tutti i dispositivi però saranno coinvolti. Si partirà dai modelli di punta come Xiaomi15 Ultra, 15S Pro, 15, Redmi K80 Ultra, Redmi K80 Pro, oltre ai tablet XiaomiPad 7S Pro 12.5 e Pad 7Pro.

HyperOS 3: un sistema operativo che guarda oltre Android

Tale progetto coinvolge oltre 3.000 ingegneri e punta a rivoluzionare il concetto di fluidità. Non si tratta solo di garantire prestazioni senza lag, ma anche la continuità tra prodotti differenti: smartphone, tablet, elettrodomestici e persino automobili. L’obiettivo di tutto ciò è quello di creare un ecosistema omogeneo, in cui ogni interazione avvenga senza interruzioni. In attesa di notizie sul rilascio mondiale, la Cina diventa il primo banco di prova, un passaggio obbligato prima del lancio ufficiale.

Xiaomi definisce HyperOS un “sistema operativo”, non una semplice interfaccia grafica. Il motivo è chiaro, integrare funzioni trasversali capaci di mettere in comunicazione dispositivi molto diversi. L’attenzione è concentrata sull’esperienza utente continua, che rappresenta il vero valore aggiunto rispetto alle versioni precedenti. Per ora non ci sono date certe sul lancio internazionale, ma l’attesa è alta.

Alcuni modelli riceveranno HyperOS 3 senza passare ad Android 16, segno che Xiaomi intende separare il destino della propria piattaforma da quello dell’OS di Google. Una strategia che rafforza l’autonomia del marchio e consolida l’identità del suo ecosistema. Restano da chiarire i tempi, ma la direzione è tracciata. L’ azienda intende offrire così un ambiente sempre più integrato, che va oltre il concetto stesso di smartphone per abbracciare l’intera smart life.