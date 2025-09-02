Ad
Euronics: promo dai prezzi WOW sulla tecnologia migliore che ci sia

Con Euronics l’esperienza di acquisto diventa completa grazie a promozioni curate su prodotti di qualità per bellezza, intrattenimento, casa, studio e lavoro

scritto da Rossella Vitale
Euronics conferma la propria capacità di mettere insieme prodotti che rispondono a esigenze differenti: dalla cura della persona, all’intrattenimento domestico, fino al supporto per studio e lavoro. Non si tratta di semplici oggetti, ma di strumenti che accompagnano momenti della giornata, contribuendo a renderli più leggeri e pratici. L’aspetto sorprendente è la combinazione di stile e prezzo: soluzioni che mantengono un livello alto di qualità ma restano accessibili. L’offerta appare variegata, spaziando dai dispositivi più compatti e personali fino ai grandi schermi da condividere. Ogni proposta dimostra come l’attenzione di Euronics si concentri non solo sul risparmio, ma anche sul piacere di vivere appieno tecnologia e comfort.

Soluzioni personali e digitali uniche trovabili solo con Euronics

Tra le novità si distingue la Dyson Airwrap Ceramic Patina/Topaz a 449 euro, strumento pensato per la cura della bellezza. La gamma prosegue con lo Xiaomi Redmi 15 Midnight Black 8GB/256GB a 179 euro, ideale per connettività e utilizzo quotidiano. Non manca l’iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) in argento a 369,00 euro, pensato per studio e intrattenimento. Per il settore informatico Euronics presenta il Lenovo Ideapad Slim 3 15,6″ a 499 euro, affiancato dal Samsung Galaxy Book5 Gray a 999,00 euro.

Sul fronte del divertimento Euronics valorizza la Nintendo Switch 2 nera a 469,99 euro e il grande Samsung Smart TV UHD 4K da 85″ a 999 euro. La cura della casa resta centrale: con Euronics arriva la Dyson V11 Fluffy Nickel/Red a 399 euro, e l’asciugatrice Samsung DV90DG52A0AHET 9KG a 599,00 euro. Tutto ciò sottolinea come Euronics integri tecnologia, comfort e convenienza, confermandosi punto di riferimento del settore, il meglio del meglio, lo store che sa precisamente cosa vuole la sua clientela.

