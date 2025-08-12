Amazon ASSURDA: sconto incredibile su Xiaomi Redmi Pad Pro

Siete alla ricerca di un tablet di ultima generazione ma avete un budget limitato? allora dovete subito pensare di acquistare il Redmi Pad Pro, dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo uno stile di vita, mettendo a disposizione del pubblico prestazioni al top, con la minima spesa, anche grazie all’ottimo prezzo disponibile nel periodo su Amazon stessa.

Disponibile sul mercato da circa un anno, il dispositivo ha dimensioni di 280 x 181,9 x 7,5 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 571 grammi. Il frontale è protetto da Gorilla Glass 3, per la resistenza ad urti e graffi, ricordando comunque che parliamo di un display da 12,1 pollici di diagonale, IPS LCD con risoluzione di 1600 x 2560 pixel, un refresh rate che si estende fino a 120Hz, ed una luminosità massima di 600 nit, più che sufficiente per riuscire a godere delle sue prestazioni in ogni ambiente.

Il processore è il Qualcomm 7s Gen2, con processo produttivo a 4 nanometri, octa-core con frequenza di clock a 2,40GHz, passando anche per GPU Adreno 710. La configurazione varia in relazione a ciò che scegliete, però nel nostro caso parliamo di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Quantitativi assolutamente validi per riuscire comunque a godere generalmente di più che discrete prestazioni.

Collegatevi subito al canale Telegram @codiciscontotech interamente dedicato ad Amazon, sul quale potete trovare ogni giorno le offerte Amazon, i codici sconto gratis in esclusiva e tantissimi sconti speciali.

Amazon da sogno con lo sconto sullo Xiaomi Redmi Pad Pro

Un tablet di qualità che costa anche relativamente poco, è questo Xiaomi Redmi Pad Pro, disponibile nella variante indicata nell’articolo con una spesa finale da sostenere pari a 249,35 euro. Potete ordinarlo su Amazon al seguente link.

La batteria, da 10’000mAh e non rimovibile, rappresenta un quantitativo più che sufficiente comunque per godere di discrete prestazioni nel corso del tempo, senza dover continuamente pensare alla ricarica.