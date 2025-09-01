Xiaomi richiama oltre 150mila powerbank a rischio incendio

È partito ufficialmente un richiamo globale da parte di Xiaomi. Questa volta si tratta di diversi powerbank, per la precisione i dati si riferiscono a centinaia di migliaia di prodotti che potrebbero essere difettosi e che potrebbero prendere fuoco da un momento all’altro. Il numero esatto dovrebbe aggirarsi intorno ai 150.000 powerbank, dimostrando dunque che la situazione risulta estremamente ramificata visto il volume dei dispositivi interessati. Gli utenti in possesso dei prodotti in questione dovranno seguire delle direttive ben precise.

Il modello coinvolto di Xiaomi

Il richiamo interessa il Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh con cavo integrato, identificato dal codice modello PB2030MI. I dispositivi a rischio sono quelli prodotti tra agosto e settembre 2024, indipendentemente dal colore, blu o beige.

Secondo la comunicazione ufficiale, alcuni lotti di batterie potrebbero contenere materie prime difettose fornite da partner esterni. Questo difetto può generare surriscaldamento durante l’uso e, nei casi peggiori, un rischio di incendio.

La posizione dell’azienda

Xiaomi ci ha tenuto a chiarire la sua posizione in merito alla situazione accorsa. Secondo quanto riportato infatti l’azienda vuole garantire gli standard di sicurezza più alti disponendo un richiamo di un lotto in particolare. Il colosso sottolinea che i casi noti sono limitati chiedendo scusa agli utenti per gli inconvenienti, ribadendo l’impegno a fornire prodotti affidabili e sicuri. Le unità non comprese nel lotto incriminato utilizzano batterie differenti e, in base ai controlli effettuati, non presentano problemi di sicurezza.

Come verificare se il powerbank è difettoso

Gli utenti possono controllare rapidamente se il proprio dispositivo rientra tra quelli interessati. È sufficiente:

individuare il codice seriale stampato sulla superficie del powerbank;

inserirlo nell’ apposita pagina dedicata al richiamo sul sito Xiaomi;

verificare l’esito con un semplice click.

Per aiutare i clienti, l’azienda ha pubblicato immagini che mostrano i punti esatti in cui trovare il codice.

In caso di prodotto difettoso, Xiaomi guiderà l’utente nel processo di restituzione, offrendo la sostituzione gratuita o il rimborso.