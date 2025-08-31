Google One, Keep e Telefono: Material 3 Expressive in arrivo per tutti

Google, ormai da diverso tempo sta lavorando all’introduzione del suo nuovo linguaggio di design, definito come Material 3 Expressive, una nuova filosofia che punta a dare una svecchia all’interfaccia utente In modo da renderla decisamente più gradevole e coesa in termini di aspetto all’occhio di chi guarda, tutto ciò servirà anche a rendere le varie piattaforme coerenti con Android 16 che adotterà questo design in tutto il sistema operativo.

Arriva su tante piattaforme per tutti

Il nuovo linguaggio di design sta arrivando su tutte le piattaforme per tutti quanti, Google ha iniziato da Google One, Keep, Telefono e Calcolatrice.

Per quanto riguarda Google Keep, quest’ultima ricordiamo permette di creare, modificare e condividere note, liste e promemoria, la nuova interfaccia è indi distribuzione già dal mese scorso ma adesso sembra aver raggiunto tutti gli utenti, adesso godiamo di una barra di ricerca vistosa e centrata, opzioni per riordinare le note, una nuova veste grafica per l’editor e tante altre novità, per quanto riguarda Google telefono invece l’esclusiva dei beta tester e terminata e il nuovo design è arrivato per tutti, basterà aggiornare l’applicazione per poterla sfruttare e noterete che le schede preferiti e contatti spariranno, sarà presente una nuova scheda definita come tastierino che rimpiazzerà il tasto flottante e tutta l’interfaccia grafica godrà di un vero e proprio restyling in chiave aggiornata.

abbiamo poi anche la calcolatrice, il cui aggiornamento è in arrivo in realtà da poche ore, Google mette a disposizione degli utenti un’interfaccia grafica profondamente rivista dal momento che sebbene a primo impatto possa sembrare tutto invariato, abbiamo la scomparsa della riga con i tasti dedicati alla radice quadrata, al pi greco, alla potenza e al fattoriale, mentre la parte alta, quella legata alla digitazione, non sembra più parte di un foglio scomparsa, ma in continuità con il resto della schermata.

In ultimo abbiamo anche Google One che serve a gestire lo spazio di archiviazione disponibili in cloud, anche quest’ultimo ha ricevuto l’update del linguaggio grafico e la scheda home perde la grafica nella parte alta dell’applicazione, limitandosi ora a salutare l’utente con un font decisamente più in grassetto e curvato, adesso le varie sezioni sono state spostate più in alto e risultano visibili senza dover scorrere la schermata.