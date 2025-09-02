Huawei presenterà Mate XTs

Huawei si prepara a svelare il suo nuovo pieghevole a tre pannelli. Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma: il Mate XTs sarà presentato in Cina il prossimo 4 settembre 2025. L’annuncio è arrivato tramite i canali social ufficiali dell’azienda, che non ha menzionato esplicitamente il dispositivo ma ha pubblicato una grafica inequivocabile, raffigurante la tipica silhouette del design “a Z”.

Evoluzione del Mate XT Ultimate

Il nome scelto per il nuovo modello suggerisce un’evoluzione diretta del Mate XT Ultimate, uscito due anni fa. Non si tratterà quindi di una rivoluzione totale, ma di un aggiornamento che introduce novità mirate su processore, fotocamere e funzionalità di input. Huawei punta a rafforzare la sua posizione nel settore dei foldable estremi, un mercato di nicchia ma strategico per dimostrare capacità ingegneristiche.

Kirin 9020 al comando

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, il nuovo Mate XTs monterà il Kirin 9020, lo stesso processore già visto sulla serie Huawei Pura 80. Si tratta di un chip octa-core con architettura 1+3+4, accompagnato da una GPU Maleoon 920. Tra le funzionalità integrate figura il supporto alla comunicazione satellitare, una caratteristica che Huawei sta progressivamente portando su diversi modelli premium.

Il processore è prodotto interamente da fonderie cinesi, un aspetto ormai inevitabile per l’azienda, che dal 2016 non può più accedere ai servizi di Samsung e TSMC a causa del ban imposto dagli Stati Uniti. Questo comporta un processo produttivo meno avanzato, ma non ferma Huawei dal proporre soluzioni competitive sul piano dell’ottimizzazione software e della gestione dei consumi.

Nuove fotocamere e supporto al pennino

Uno degli upgrade più significativi riguarda il comparto fotografico. Il Mate XTs integrerà una fotocamera principale da 50 MP, con un sensore più ampio e apertura variabile. Inoltre, farà il suo debutto una telefoto con zoom periscopico, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli precisi su risoluzione e livelli di ingrandimento.

Un’altra novità importante sarà il supporto al pennino, che dovrebbe ampliare le possibilità d’uso del trifold, soprattutto in ambito produttività e creatività. Questa funzionalità avvicina il Mate XTs a un utilizzo simile a quello di un tablet professionale, rendendolo uno strumento ibrido adatto sia al lavoro che all’intrattenimento.

Design a Z confermato

Dal punto di vista costruttivo, il Mate XTs dovrebbe mantenere il design a tre pannelli con piega a Z, già visto sul modello precedente. Questa soluzione consente di avere una parte dello schermo sempre visibile quando il dispositivo è chiuso, evitando la necessità di un display secondario.

La scelta di Huawei si differenzia dalla strada che dovrebbe percorrere Samsung con il suo trifold, atteso nei prossimi mesi con un sistema di piega “a G”. Secondo le indiscrezioni, la vera novità sul fronte design sarà l’arrivo di due nuove colorazioni, White e Crimson Purple, pensate per ampliare le opzioni estetiche disponibili.