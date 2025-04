Gmail e Gemini: rivoluzione dell’email con intelligenza artificiale

Google ha appena tirato fuori dal cilindro una serie di aggiornamenti interessanti per i suoi servizi, e tra tutti, quelli dedicati a Gmail meritano davvero un occhio di riguardo. Due, in particolare, le novità che cambieranno un po’ il modo di usare la posta elettronica: una che riguarda tutti, sia chi usa Android che chi preferisce iPhone, e una pensata su misura per chi si muove tra tablet e dispositivi pieghevoli.

Gmail migliora l’esperienza utente

Partiamo dalla più “scenografica”: adesso, grazie a Gemini – l’intelligenza artificiale di casa Google – si possono creare immagini direttamente dentro Gmail. Sì, avete capito bene: senza aprire altre app o cercare online, basta usare il pannello laterale di Gmail, chiedere a Gemini di generare l’immagine che vi serve e voilà! L’immagine la si può salvare, copiare o buttare direttamente dentro l’email su cui si sta lavorando. Un modo veloce e anche un po’ divertente per rendere le email più personali e creative, soprattutto quando c’è bisogno di qualcosa in più oltre al solito testo.

E poi c’è una chicca dedicata a chi usa Gmail e Google Chat su tablet o dispositivi pieghevoli. Fino a ieri, diciamolo, l’interfaccia su schermi grandi era comoda ma un po’ rigida. Ora invece si può ridimensionare i pannelli a piacimento: basta trascinare i divisori tra le varie sezioni e costruirsi lo spazio di lavoro su misura. Si può passare da una visualizzazione a due pannelli a una schermata singola con un semplice gesto. È una miglioria che farà felici soprattutto chi, mentre scrive una mail, vuole consultare un documento o chattare senza dover cambiare continuamente app.

E non è finita qui. Anche per gli utenti iOS arrivano novità: l’app di Gmail riceverà un aggiornamento estetico e, finalmente, sarà possibile creare e modificare eventi di compleanno direttamente su Google Calendar, senza dover saltare da un’app all’altra.

La buona notizia? Non ci sarà da aspettare molto: gli aggiornamenti sono già in fase di distribuzione. Quindi, se ancora non vedete le novità, tenete d’occhio il prossimo aggiornamento dell’app!