WhatsApp : nuove impostazioni per i timer dei messaggi effimeri

WhatsApp continua ad aggiornarsi per offrire agli utenti un controllo sempre più personalizzato sulla gestione dei contenuti. La piattaforma di messaggistica, utilizzata da oltre due miliardi di persone in tutto il mondo, sta infatti sperimentando nuove impostazioni per i messaggi effimeri, ampliando le possibilità di scelta rispetto alle durate attualmente disponibili.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la versione beta più recente di WhatsApp per Android (2.25.24.18, disponibile sul Google Play Store) introduce due importanti novità: la possibilità di impostare la scomparsa automatica dei messaggi dopo 1 ora oppure dopo 12 ore. Una modifica che va ad arricchire le opzioni già presenti, che oggi prevedono solo 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

L’opzione da 1 ora rappresenta una soluzione estrema di immediatezza, utile in contesti particolari in cui si desidera che il contenuto sia visibile per pochissimo tempo. Tuttavia, questa funzione comporta anche un rischio. Il timer parte dal momento in cui il messaggio viene consegnato, non quando viene letto. Di conseguenza, se il destinatario non apre subito la chat, potrebbe non avere mai la possibilità di visualizzarlo. Per ridurre il rischio di incomprensioni, WhatsApp avviserà l’utente ogni volta che sceglierà questo timer, ricordando che va usato solo in situazioni in cui si presume che l’altro sia disponibile a leggere immediatamente.

La seconda novità è il timer da 12 ore, pensato come un compromesso tra praticità e riservatezza. Questa impostazione consente di mantenere i messaggi visibili per mezza giornata, un tempo ideale per organizzare attività temporanee, pianificare appuntamenti o condividere informazioni che non hanno bisogno di restare archiviate a lungo.

Un passo avanti per la privacy e i contenuti a scadenza

Queste nuove opzioni si inseriscono nel percorso intrapreso da WhatsApp per migliorare la gestione dei contenuti temporanei. La sperimentazione segue infatti un’altra funzione già avvistata nelle versioni beta precedenti (2.25.22.22), che consente di impostare timer personalizzati anche per la sezione “Info” del profilo.

L’arrivo dei timer da 1 e 12 ore conferma la strategia di WhatsApp di coprire una gamma sempre più ampia di scenari comunicativi.

Al momento, le nuove opzioni sono in fase di sviluppo e non ancora disponibili per tutti. L’attivazione ufficiale è prevista con un prossimo aggiornamento stabile dell’app.

Se siete interessati ad aggiornamenti su WhatsApp, vi consigliamo articoli simili.