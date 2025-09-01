Apple, avvertimento sulle nuove regole per la concorrenza

Recentemente è stato proposto dai regolatori del Regno Unito di introdurre delle nuove regole sulla concorrenza. Apple però si è subito fatta avanti facendo sapere di non essere d’ accordo su questa iniziativa. Infatti secondo Apple sono molto dannose sia per gli sviluppatori che per gli utenti. Con questa iniziativa, il Regno Unito assomiglierà sempre di più all’ Europa in questo tipo di mercato. Infatti le conseguenza viste in Europa come ritardi nella disponibilità di nuove funzioni e i rischi per la privacy, potrebbero riflettersi anche in UK.

Con la conseguente crescita dei mercati e la loro espansione, alcuni Paesi hanno intenzione di modificare alcune delle regole sulla concorrenza tra i vari colossi della tecnologia. Infatti il Regno Unito mira di poter ottenere un commercio più equo e sicuro per le altre tipologie di mercato. In questo contesto, la CMA ha intenzione di migliorare la disponibilità dei servizi di Apple facendole aprire i pagamenti anche al di fuori dei canali ufficiali. Questo tipo di decisione è molto pericolosa nei confronti di Apple che perderebbe una parte delle sue entrate.

Apple, a rischio i suoi guadagni con le nuove regole

Secondo le nuove regole proposte dal Regno Unito, ci sono molte possibilità che Apple possa perdere gran parte dei suoi guadagni. Infatti queste regole potrebbero andare a minacciare i controlli che la casa di Cupertino possiede sul suo commercio. Dato che il Regno Unito si sta battendo proprio sulla creazione di mercati equi probabilmente metterà in atto le nuove regole. Secondo i dati del CMA, oltre ad Apple ci sarebbe anche il colosso di Mountain View che starebbe guadagnando posizioni sulla classifica globale delle società super tecnologiche. Proprio per questo motivo la CMA ha intenzione di occuparsi anche di quest’ altra società imponendo delle particolari regole per il commercio.

Su questa faccenda i regolatori del Regno Unito mirano a risolvere la situazione entro ottobre per decidere una volta per tutte la questione di Apple e Google.