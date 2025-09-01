iPhone 17 pronto a battere un record Apple imbattuto da 15 anni

Da sempre Apple annuncia i nuovi iPhone nella canonica finestra autunnale, ma secondo le più recenti indiscrezioni questa modalità potrebbe presto cambiare. Il prossimo evento — fissato ufficialmente per il 9 settembre — sarà dedicato alla presentazione degli iPhone 17 Pro e, forse, del primo iPhone pieghevole. Tuttavia, il modello base iPhone 17 non seguirà la stessa tempistica: sembra infatti che Apple stia preparando una strategia differenziata per la versione standard. Nessuno stato privilegiato alla canonica finestra autunnale, perché il lancio di iPhone 18 base sarebbe rinviato alla primavera del 2027.

Apple starebbe sperimentando una divisione in due fasi: in autunno i modelli di fascia alta (iPhone 17 Pro) e un pieghevole, seguìti in un secondo momento da modelli tradizionali più accessibili. Questa strategia permetterebbe di prolungare la permanenza nel mercato per l’iPhone 17 base, potenzialmente battendo un record impressionante.

Longevità, il record di iPhone 4 messo in discussione

Attualmente, il titolo di iPhone più longevo spetta all’iPhone 4, uscito nel giugno 2010 e sostituito solo con l’arrivo di iPhone 4S nell’ottobre 2011, dunque rimasto il modello di punta per quasi 16 mesi. Da allora nessun iPhone ha superato, o neppure eguagliato, tale durata. Il caso più vicino è stato l’iPhone 11 Pro, che ha retto circa 13 mesi, compensando il ritardo causato dalla pandemia.

Se le indiscrezioni sulla strategia di Apple saranno confermate, l’iPhone 17 base potrebbe finalmente superare il record di longevità detenuto da iPhone 4. Una durata di 18 mesi prima della sostituzione ufficiale da parte dell’iPhone 18 base in primavera 2027, costituirebbe un nuovo primato per Apple.

In conclusione, la nuova strategia Apple potrebbe segnare una svolta nella gestione del ciclo di vita dei suoi dispositivi: un evento autunnale separato per i modelli premium e un rilascio primaverile per il modello base, aprendo scenari interessanti per la longevità dell’iPhone 17 e il futuro arrivo dell’iPhone 18.

