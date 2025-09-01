WhatsApp introduce i filtri chat su macOS

WhatsApp continua ad ampliare le sue funzionalità dedicate agli utenti desktop. Con l’aggiornamento alla versione 25.22.79, l’app per macOS introduce i filtri chat, ovvero una funzione già nota agli utilizzatori di iPhone. L’arrivo su Mac rende finalmente uguale l’esperienza d’uso della piattaforma anche utilizzando device differenti. Così facendo si offre agli utenti un modo più semplice e immediato per organizzare le proprie conversazioni.

Dopo l’installazione dell’update, in cima alla lista delle chat compare una barra con tre nuove opzioni di filtro: “Da leggere”, che mostra solo i messaggi non ancora visualizzati; “Preferiti”, che evidenzia le chat fissate nascondendo tutte le altre; e “Gruppi”, che raccoglie in un’unica sezione tutte le conversazioni di gruppo. Una novità che si rivela particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp non solo per comunicazioni personali, ma anche per progetti di lavoro e attività di community.

WhatsApp su macOS: lancio graduale e vantaggi per gli utenti

Il lancio dell’aggiornamento è già iniziato e raggiungerà pian piano tutti gli utenti macOS con l’app installata. Alcuni hanno già segnalato la presenza dei filtri, mentre per altri la funzione apparirà nei prossimi giorni. Tale novità, come affermato, semplifica la navigazione tra decine di chat, rendendo immediato il passaggio da un contesto all’altro con un semplice click.

Insomma, con l’introduzione dei filtri, WhatsApp per macOS si avvicina ulteriormente alla controparte iOS. Anche se al momento non è possibile aggiungere filtri personalizzati, come segnalano alcune persone online, la base di partenza rappresenta già un passo avanti importante. L’interfaccia risulta più pulita, intuitiva e adatta a chi trascorre molto tempo davanti al computer.

Questa funzione fa parte di una strategia più ampia con cui Meta sta arricchendo costantemente la sua piattaforma di messaggistica. Dall’introduzione dei messaggi effimeri fino alle funzioni AI come “Writing Help”, WhatsApp punta a mantenere la sua posizione di riferimento in un settore altamente competitivo. L’arrivo dei filtri chat su macOS conferma così la volontà di offrire un’esperienza coerente e moderna su tutti i dispositivi.