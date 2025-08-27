WhatsApp introduce i filtri chat su macOS

Con il rilascio della versione 25.22.79 di WhatsApp, disponibile tramite App Store, debutta una nuova funzione molto attesa, ovvero i filtri chat. Dopo aver installato l’aggiornamento, in cima all’elenco delle conversazioni appare una barra che permette di passare rapidamente tra diverse visualizzazioni. Si tratta di una novità che rende l’interfaccia più ordinata e l’uso dell’app più immediato, soprattutto per chi si trova spesso a gestire molte chat contemporaneamente.

Su WhatsApp arriva un’esperienza più vicina a quella di iOS

La barra dei filtri offre tre modalità di visualizzazione. La sezione “Da leggere” mostra esclusivamente i messaggi non ancora aperti, facilitando chi non vuole perdere comunicazioni importanti. “Preferiti” evidenzia invece le chat fissate, rendendo accessibile solo ciò che l’utente ritiene prioritario. Infine, “Gruppi” concentra in un unico spazio tutte le conversazioni, una soluzione utile per chi segue progetti di lavoro o partecipa a community attive.

Questa novità segna un passo avanti verso l’uniformità tra le versioni dell’applicazione. I possessori di iPhone hanno già familiarità con i filtri e ora anche chi utilizza WhatsApp su Mac potrà contare su uno strumento simile. La differenza più importante però sta nell’immediatezza. Infatti con un click si cambia prospettiva e si ottiene una gestione più mirata delle chat.

Il lancio è già iniziato e raggiungerà pian piano tutti gli utenti che hanno installato l’app. Nel nostro caso la funzione risulta già attiva sulla versione aggiornata, a conferma che la distribuzione è in corso. Tale mossa conferma così l’attenzione di WhatsApp nel migliorare costantemente l’esperienza desktop, un ambito spesso meno curato rispetto al mobile. Insomma, con i filtri, l’app su macOS diventa più organizzata e adatta anche a un uso professionale. È probabile che questa sia solo una delle prime tappe di un percorso più ampio, destinato a uniformare ancora di più l’esperienza d’uso tra sistemi operativi e dispositivi diversi.