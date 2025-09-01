Forza Horizon 6, annuncio atteso al Tokyo Game Show 2025

Forza Horizon 6 potrebbe essere ufficialmente svelato tra poche settimane. Le indiscrezioni più recenti indicano che l’annuncio avverrà durante il Tokyo Game Show 2025, previsto dal 25 al 28 Settembre. Non si tratterebbe però di una coincidenza, perché il nuovo capitolo della saga racing firmata Xbox sarebbe ambientato proprio in Giappone, una delle location più desiderate dai fan.

Il primo indizio è arrivato da un post Instagram dell’importatore australiano Cult and Classic. Nella foto, rapidamente rimossa, compariva un fotografo identificato come “Cody di Forza Horizon”, intento a immortalare una kei car, le piccole vetture compatte tipiche del Giappone. L’immagine è stata rilanciata da VGC e ha alimentato le speculazioni. Successivamente, anche Windows Central ha confermato di aver visionato documenti interni a Microsoft che citano la presentazione ufficiale durante la kermesse di Tokyo.

Forza Horizon 6, il capitolo giapponese della serie di successo

Restano da chiarire i tempi di lancio. Phil Spencer, numero uno di Xbox, aveva parlato di un possibile debutto nel 2026, senza fornire ulteriori dettagli. L’unica certezza, per ora, è che Microsoft sarà presente al TGS 2025 con annunci importanti, e Forza Horizon 6 sembra avere tutte le carte in regola per essere la star dell’evento.

Il contesto giapponese appare perfetto per la saga. Con la sua cultura del tuning, le corse su strada e scenari che uniscono metropoli ultramoderne e paesaggi rurali, il Giappone rappresenta da anni l’ambientazione più richiesta dai giocatori. Un contesto reso popolare anche dalla saga cinematografica Fast & Furious, che ha contribuito a trasformare il Sol Levante in un simbolo della street culture automobilistica.

La serie Forza Horizon continua a distinguersi per successo e popolarità. Se la controparte più realistica, Forza Motorsport, attraversa un periodo difficile, Horizon vive un momento d’oro. Il quinto capitolo, ambientato in Messico, è stato acclamato come il miglior episodio della saga ed è approdato anche su PlayStation 5, dove ha registrato vendite incoraggianti. Insomma, tutte queste premesse alimentano le aspettative per Forza Horizon 6.