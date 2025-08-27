Amazon folle con lo sconto di oltre 250 euro su Samsung Galaxy S25

Amazon è pronta a far sognare nuovamente i consumatori che vogliono raggiungere il massimo livello di risparmio con una spesa tutt’altro che impegnativa, difatti in questi giorni è disponibile una promozione interessante applicata direttamente sul Samsung Galaxy S25, must have del 2025 considerato l’eccellente rapporto qualità/prezzo messo oggi a disposizione.

Il Samsung Galaxy S25 nasce per essere a tutti gli effetti uno smartphone compatto, difatti raggiunge un peso di soli 162 grammi, con dimensioni che si aggirano attorno ai 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, facilitando a tutti gli effetti l’utilizzo con una sola mano ed il trasporto anche nella tasca dei pantaloni. Il display è di conseguenza anch’esso abbastanza compatto, se considerate che comunque parliamo di un prodotto da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel , passando allo stesso modo per tecnologia Dynamic AMOLED 2X, refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 (con più di 16 milioni di colori).

Dal processore non potevamo assolutamente chiedere di meglio, difatti è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47 GHz, con alle spalle la GPU Adreno 830, ma anche 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (che comunque non è espandibile con l’ausilio di una microSD).

Amazon è impazzita, lo sconto è di 250 euro sul Samsung Galaxy S25

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare il Samsung Galaxy S25, poiché in questi giorni lo smartphone può essere vostro con un investimento finale di soli 597 euro, approfittando della riduzione di 250 euro circa rispetto al valore iniziale di listino. L’ordine, se interessati, è possibile effettuarlo subito premendo qui.

Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon con la certezza di poterlo ricevere a domicilio in pochissimi giorni.