NotebookLM: Google estende i Video Overviews in oltre 80 lingue

A poco più di un mese dal debutto, Google amplia notevolmente la portata dei Video Overviews di NotebookLM. La funzione, presentata a fine luglio e inizialmente limitata all’inglese, arriva ora in oltre 80 lingue, tra cui l’italiano. L’aggiornamento sarà distribuito pian piano già nei prossimi giorni e l’elenco completo delle lingue supportate è consultabile sulla pagina ufficiale di Google.

Google NotebookLM: Video e Audio Overviews più personalizzabili

NotebookLM nasce come strumento pensato per studenti, ricercatori e professionisti, capace di trasformare appunti e documenti in sintesi alla portata di tutti. In origine offriva soltanto gli Audio Overviews, simili a podcast, ma l’aggiunta della dimensione visiva ha ampliato le possibilità di utilizzo. I Video Overviews si presentano infatti come sequenze di diapositive narrate, arricchite da immagini, diagrammi, citazioni e numeri. Una soluzione ideale per spiegare dati complessi o visualizzare concetti astratti.

La personalizzazione è uno dei punti di forza di NotebookLM. Gli utenti possono modellare i Video Overviews in base alle proprie esigenze. È possibile indicare gli argomenti prioritari, il livello di conoscenza di partenza, il pubblico di riferimento e gli obiettivi di apprendimento. Così, una richiesta generica come “Non so nulla di questo tema, aiutami a capire”. può trasformarsi in una sintesi di base, mentre un input mirato come “Sono esperto di X, il mio team lavora su Y, concentrati su Z” genera un approfondimento specifico.

In contemporanea, Google ha rinnovato anche gli Audio Overviews. Essi non si limitano più a brevi riepiloghi, ma offrono discussioni continue e strutturate, con la stessa ricchezza di sfumature disponibili nella versione inglese.

Grazie a questa evoluzione, NotebookLM diventa uno strumento ancora più utile, sia per chi si avvicina a un argomento per la prima volta sia per chi necessita di un supporto avanzato in contesti professionali o accademici. L’introduzione dei Video Overviews rappresenta quindi solo il primo passo di un percorso più ampio, che punta a rendere l’apprendimento digitale sempre più interattivo, inclusivo e personalizzabile.