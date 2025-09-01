Pixel 10: primi a offrire chiamate audio e video WhatsApp via satellite

Recentemente Google ha fatto parlare molto di sé grazie alla presentazione ufficiale della sua ultima generazione di smartphone Pixel che ha portato con sé davvero tantissime innovazioni sia da un punto di vista hardware che da un punto di vista del design, il tutto ovviamente in chiave Android e non solo, tra le tante novità infatti grazie ad una collaborazione tra Google e Meta, i dispositivi dell’intera gamma saranno i primi device con cui è possibile effettuare chiamate satellitari tramite WhatsApp.

Feature unica

Allo stato attuale, solo pochi dispositivi supportano questo tipo di tecnologia e nello specifico la connessione satellitare consente di inviare piccoli messaggi di testo nelle situazioni di emergenza in cui non è disponibile nella rete cellulare tradizionale il Wi-Fi, ovviamente si tratta di situazioni decisamente inusuali che si verificano di rado soprattutto nelle nostre zone, ma che ovviamente possono coinvolgere utenti, magari che spesso praticano sport escursionisti o pericolosi.

Nello specifico Google ha sottolineato che la sua nuova generazione di dispositivi punterà a rendere questo strumento decisamente più disponibile di routine, sfruttando la piattaforma Snapdragon Satellite.

Nello specifico, la funzionalità verrà attivare a partire dal giorno del lancio dei dispositivi, sarà disponibile unicamente con gli operatori che supportano tale iniziativa però non si sa se questi ultimi applicheranno dei costi extra non inclusi all’interno del piano tariffario di base, al momento non sappiamo cosa accadrà a livello del mercato italiano, c’è una discreta possibilità che il supporto alle connessioni satellitari arrivi solo in un secondo momento o addirittura non arrivi del tutto.

Si tratta sicuramente di una piccola chicca che contribuisce a rendere il dispositivo decisamente competitivo sul mercato, ovviamente corrisponde ad una prerogativa tipica di un top di gamma dal momento che per l’appunto soli i dispositivi di fascia alta godono della possibilità di connettersi via satellite.