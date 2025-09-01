Amazon: FOLLE OFFERTA sulla smart TV Samsung

Promozione assolutamente imperdibile per tutti gli utenti su Amazon, arriva difatti la possibilità di spendere relativamente poco sull’acquisto di una smart TV molto interessante marchiata Samsung, un prodotto che al giorno d’oggi viene addirittura a costare meno di 300 euro, favorendo a tutti gli effetti l’ordine da parte del consumatore finale.

Il modello che oggi è possibile avere a prezzo fortemente scontato è UE43DU7190UXZT, trattasi di una variante con tecnologia LED e possibilità di raggiungere risoluzione in 4K, fermandosi comunque a una diagonale di 43 pollici con processore Crystal. Il design è moderno, slim e elegante, dimostrando quanto Samsung stia attenta a mettere sul mercato prodotti non solo funzionali ma anche assolutamente belli da vedere (e da toccare), il suo utilizzo è garantito con la compatibilità con il digitale terrestre 2.0 (o meglio definito DVB-T2), passando anche per la sua completa integrazione con Samsung Bixby, senza dimenticarsi della compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant.

Amazon, promozione incredibile sulla smart TV Samsung

Una promozione su cui tutti gli utenti possono effettivamente fare affidamento, parte da un listino iniziale di 399,99 euro e scende di circa 120 euro, fino a arrivare al valore finale di soli 279,90 euro. Il prezzo comprende la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica ma non i danni accidentali causati dagli utenti, oltre alla solita spedizione a domicilio completamente gratuita. Per acquistare il televisore vi potete collegare subito qui.

All’interno della confezione potete trovare il cavo di collegamento alla corrente, il telecomando per il controllo da remoto, ma anche le pile per il suo funzionamento e una HDMI. Nel complesso una dotazione abbastanza standard pronta a facilitare sin da subito la vita di tutti coloro che vogliono godere di ogni funzione del prodotto che hanno acquistato.