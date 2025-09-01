Iliad abbassa il prezzo della fibra: 5 Gbit/s a 21,99€ al mese

Iliad continua la sua strategia aggressiva nel mercato italiano e presenta una nuova promozione dedicata ai propri clienti mobile. Chi ha già un’offerta attiva da 9,99 o 11,99€ al mese con pagamento automatico, ora potrà attivare Iliadbox Fibra a soli 21,99€ al mese per sempre, invece dei 25,99€ standard. Nessuna rimodulazione, nessun vincolo contrattuale e soprattutto trasparenza totale, da sempre punto di forza dell’operatore.

L’offerta include la connessione FTTH (Fiber To The Home) pura, la più performante sul mercato, con velocità che possono arrivare fino a 5 Gbit/s in download e 1Gbit/s in upload, a seconda della copertura disponibile. A rendere la proposta ancora più interessante è il router di nuova generazione Iliadbox con Wi-Fi 7, incluso gratuitamente in comodato d’uso.

Iliad: trasparenza, niente costi nascosti e un prezzo bloccato

Il router Iliadbox con Wi-Fi 7 consente di collegare contemporaneamente più dispositivi senza perdere stabilità né velocità. Film in streaming, sessioni di gaming online, smart working e download pesanti possono convivere senza rallentamenti. Non mancano funzioni di risparmio energetico, come il tasto ON/OFF e la modalità “Sleeping”.

La gestione della rete è affidata all’app Iliadbox Connect, che permette di controllare le connessioni, i dispositivi collegati e le impostazioni direttamente dal proprio smartphone. L’offerta include anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, oltre che verso oltre 60 destinazioni internazionali. Un pacchetto completo che va oltre la sola connettività.

Coerente con la filosofia Iliad, la nuova offerta non prevede costi nascosti né penali di recesso. L’unico costo extra è quello di installazione, pari a 39,99€ da pagare in un’unica soluzione, con intervento tecnico incluso. Dopo l’attivazione, il prezzo, come detto, resterà fisso a 21,99€ mensili, senza variazioni nel tempo. Insomma, con questa iniziativa, Iliad mira a consolidare la propria presenza anche nel mercato della fibra, replicando la formula di successo già adottata nella telefonia mobile, prezzi chiari, servizi inclusi e trasparenza totale. Per chi è già cliente mobile, la possibilità di avere una connessione FTTH fino a 5Gbit/s a un prezzo bloccato rappresenta una delle offerte più competitive del momento.