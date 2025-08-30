Iliad lancia TOP 150 Plus: 150GB e minuti illimitati a 7,99€

Iliad continua a scuotere il mercato mobile italiano con proposte aggressive e trasparenti. L’ultima arrivata è la TOP 150 Plus, un’offerta che per 7,99€ al mese mette a disposizione 150 GB in 4G/4G+, oltre a minuti e SMS illimitati. Come da tradizione Iliad, il prezzo è garantito “per sempre” senza vincoli o rimodulazioni.

L’attivazione della SIM ha un costo unico di 9,99€, mentre l’offerta comprende anche 20GB extra da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea. Una proposta che va incontro sia agli utenti che viaggiano spesso sia a chi cerca un piano stabile e conveniente sul territorio nazionale.

Iliad e i servizi inclusi nella TOP 150 Plus

Oltre alla generosa dotazione di dati, la TOP 150 Plus porta con sé tutti i servizi ormai tipici di Iliad. Parliamo quindi di hotspot gratuito, segreteria telefonica, controllo del credito in tempo reale e nessuno scatto alla risposta. Non manca la possibilità di effettuare chiamate illimitate anche verso oltre 60 destinazioni internazionali, rendendo l’offerta interessante pure per chi ha contatti frequenti all’estero.

Dal punto di vista tecnico, superata la soglia dei 150GB nazionali, è possibile continuare a navigare previo consenso esplicito al costo di 0,90 centesimi ogni 100MB. In Europa, oltre i 20GB dedicati, si applica la tariffa di 0,001586 euro per MB. L’operatore specifica anche le regole del “fair use”, attraverso il quale i clienti devono dimostrare un legame stabile con l’Italia ed effettuare la maggior parte del traffico sul territorio nazionale.

La proposta si inserisce in un contesto competitivo in cui Iliad mantiene la sua filosofia di niente costi nascosti, niente vincoli e servizi completi inclusi. A ciò si aggiunge la possibilità di combinare l’offerta mobile con la fibra, ottenendo tanti altri vantaggi per chi sceglie entrambe le soluzioni. Insomma, con TOP 150 Plus, Iliad punta ancora una volta a rafforzare la propria immagine di operatore “anti-rimodulazioni”, in grado di unire convenienza e trasparenza in un’unica soluzione.