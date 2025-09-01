Ad
AliexpressNewsOfferte

Aliexpress FOLLE, prezzi bassissimi su tanti prodotti

Lo store online Aliexpress è folle, sta proponendo numerosi prodotti a dei prezzi bassissimi!

scritto da Anna Lisa Ferilli
Aliexpress 005

Aliexpress sta letteralmente impazzendo. Nella giornata odierna il noto store di shopping online sta proponendo l’acquisto di tantissimi prodotti, che solitamente costerebbero una fortuna, a dei prezzi davvero bassissimi. Tutto questo è grazie ai favolosi sconti che lo store sta proponendo. Questi ultimi sono infatti notevoli e permetteranno agli utenti di portarsi a casa tante cose ma senza spendere una fortuna. Qui di seguito vi riportiamo la nostra selezione odierna con i prodotti più interessanti ai prezzi più convenienti. Anche in questo caso non sono previste spese doganali e la spedizione è rapida ed è gratuita.

 

 

Aliexpress, ecco i migliori prodotti del momento con sconti favolosi

  • Stabilizzatore cardanico portatile AOCHUAN Smart XE – 3 assi, tracking volto – PREZZO 42,69 euro contro gli inziali 146,97 euro con uno sconto pari al 70% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Scheda video AMD RX 580 8GB GDDR5, PCI-E 3.0, 256 bitPREZZO 81,50 euro contro gli iniziali 196,68 euro con uno sconto pari al 58% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Tappetino da bagno antiscivolo in velluto corallo, super assorbentePREZZO 0,87 euro contro gli inziali 7,15 euro con uno sconto pari all’87% – LINK PER L’ACQUISTO 
  • Processore AMD Ryzen 7 7800X3D – 8 core, 16 thread, socket AM5, senza ventola – PREZZO 335,08 euro contro gli inziali 626,20 euro con uno sconto pari al 46% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Smerigliatrice per erbe e cereali 800G 3000W – mulino per alimenti secchi – PREZZO 46,07 euro contro gli inziali 163,68 euro con uno sconto pari al 71% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Kit trasmettitore e ricevitore video wireless HDMI – adattatore dongle compatibile con PC, TV e laptop – PREZZO 13,37 euro contro gli iniziali 41,14 euro con uno sconto pari al 67% – LINK PER L’ACQUISTO
  • Processore AMD Ryzen 7 7700 – 4.5 GHz, 8 core 16 thread, socket AM5, L3 32MB, senza sistema di raffreddamento – PREZZO 186,64 euro contro gli iniziali 352,69 euro con uno sconto pari al 47% – LINK PER L’ACQUISTO

 

Ricordiamo ancora una volta che con l’acquisto di questi prodotti la spedizione sarà inclusa e rapida e non saranno previste spese doganali.

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Anna Lisa Ferilli

Grande appassionata di smartphone e tecnologia, attualmente sono editor presso www.tecnoandroid.it. Sono inoltre dottoressa magistrale in lingue moderne, letterature e traduzione.