Huawei: arriva una TV da 110 pollici?

Quando il 23 agosto Huawei ha svelato il suo primo televisore della linea Mate, l’attenzione non si è concentrata solo sul prodotto in sé. Non si tratta semplicemente di una nuova smart TV, ma di un tassello strategico. Il televisore Mate debutta con un formato spettacolare. Si parla di un pannello mini-LED da 110 pollici. Una misura che lo colloca in una fascia esclusiva, destinata a chi cerca un’esperienza visiva fuori dall’ordinario. Il display non punta solo sulla grandezza, ma anche sulla qualità. Presenta risoluzione 4K UHD, luminosità di picco a 5.000 nit e una copertura colore che arriva al 91% dello spazio BT.2020. Standard che garantisce tonalità fedeli e un’ampia gamma cromatica.

Ecco i dettagli relativi alla nuova smart TV di Huawei

Dietro lo schermo lavora il processore Kirin 9020, sviluppato internamente. Affiancato da 12 GB di RAM. Tale combinazione assicura prestazioni elevate sia nella riproduzione di contenuti sia nella gestione delle applicazioni. A coordinare il tutto c’è HarmonyOS 5.0, la piattaforma software che l’azienda sta spingendo come alternativa ai sistemi più diffusi.

Uno degli elementi più interessanti è la varietà dei sistemi di controllo. Oltre al telecomando, che funziona come un puntatore preciso, l’utente può scegliere uno stilo con cui scrivere direttamente sullo schermo o un trackpad multitouch che riconosce gesti complessi. Tra cui è incluso l’“air tap”, capace di rilevare i movimenti delle dita anche senza tocco.

Huawei ha curato anche la parte multimediale. La fotocamera frontale da 50 MP permette videochiamate in 4K, con l’aggiunta della funzione di tracciamento automatico del volto. Grazie all’intelligenza artificiale, la TV è in grado di riconoscere chi la sta utilizzando e di personalizzare l’esperienza attraverso la funzione “Knows You”. Riguardo l’audio, la resa è affidata a un sistema HUAWEI SOUND a 3.2.2 canali, mentre il chip Honghu Vivid interviene per ottimizzare la qualità delle immagini con contrasti e colori più naturali.

Il collegamento con il resto dell’ecosistema Huawei rappresenta un altro punto di forza. Smartphone e tablet dotati di HarmonyOS NEXT possono scambiare contenuti con il televisore in pochi istanti, spostare una chiamata in corso sul grande schermo o accedere alle impostazioni tramite gesti rapidi.

Huawei prevede di lanciare il nuovo Mate Smart TV in Cina entro la fine dell’anno, fissando un prezzo di 69.999 yuan, circa 8.400 euro. Una cifra che lo posiziona nel segmento premium.