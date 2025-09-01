Google prepara il nuovo lancio della linea Nest

Dopo anni di novità limitate, Google si prepara a rivoluzionare la sua gamma Nest. Le informazioni diffuse da androidheadlines.com mostrano immagini e dettagli che anticipano un restyling completo dei dispositivi per la casa intelligente. Il nuovo Google Home Speaker sarà il punto principale. Esso offrirà infatti funzioni inedite come GeminiLive, Learn with Gemini e Sound Sensing, capaci di riconoscere rumori particolari, dai vetri rotti agli allarmi. L’audio a 360 gradi e la compatibilità con Google TV Streamer renderanno il dispositivo un centro multimediale completo.

Google Nest: videocamere e Doorbell più intelligenti

La videocamera Google Nest Cam Indoor di terza generazione rappresenterà un passo avanti in termini di qualità e intelligenza artificiale. Registrerà in risoluzione 2K, superando i precedenti 1080p, e sarà integrata con l’assistente Gemini per analisi smart sempre più precise. Verrà distribuita in tre colorazioni, Snow, Berry e Hazel. Non mancheranno zoom digitale fino a 6x, riepiloghi video di tre ore condensati in dieci secondi e la possibilità di salvataggio locale anche senza Wi-Fi. Restano confermate funzioni già note come le Activity Zones e i Familiar Face Alerts.

Accanto alla versione indoor, Google presenterà anche la seconda generazione della Nest Cam Outdoor. Disponibile in due colorazioni, Snow e Hazel, disporrà del collegamento via cavo e moltissime altre migliorie. La qualità delle riprese 2K e le nuove capacità di analisi garantiranno maggiore sicurezza anche negli spazi esterni.

Il Google Nest Doorbell di terza generazione porterà invece un’innovazione importante, i Daily Summaries. Si tratta di report automatici elaborati da Gemini, pensati per sintetizzare quanto accaduto davanti all’ingresso di casa. Il citofono smart offrirà riprese in 2K HDR e tre varianti di colore, Snow, Hazel e Linen, per adattarsi meglio alle abitazioni moderne.

Ma non è finita qui. Google sta anche pianificando un cambiamento nei piani di abbonamento. Nest Aware potrebbe diventare Google Home Premium, con il debutto di una versione avanzata chiamata Premium Advanced. Non ci sono indicazioni precise su prezzi o date di lancio, ma la direzione intrapresa è ormai chiara. L’ azienda intende rendere l’ecosistema Nest più integrato, sicuro e capace di sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale.