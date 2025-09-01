Honor

Il mercato dei dispositivi pieghevoli continua a crescere in Europa, e secondo i dati più recenti di Counterpoint Research il marchio che ha registrato l’incremento più rapido nel 2024 è stato Honor. L’azienda cinese ha infatti triplicato la propria quota di mercato, passando dall’11% al 34% nel giro di un solo anno. Un risultato che le consente di posizionarsi tra i protagonisti assoluti di un settore ancora giovane ma sempre più strategico.

Una crescita trainata dall’innovazione

Il successo europeo di Honor nel comparto foldable non è frutto del caso. Con modelli come il Magic V5, l’azienda ha dimostrato di saper coniugare design sottile, leggerezza e prestazioni di fascia alta, anticipando in alcuni casi le mosse di colossi come Samsung. Uno degli elementi che ha colpito il pubblico è stata la capacità di ridurre lo spessore dei dispositivi a libretto, offrendo così un’esperienza più pratica e meno ingombrante rispetto alle prime generazioni di pieghevoli.

La scelta di puntare su un design raffinato e su soluzioni ingegneristiche avanzate ha quindi permesso al brand di conquistare una nuova fascia di utenti europei, più attenti non solo alle performance ma anche alla portabilità e alla durata dei dispositivi.

La risposta del mercato europeo

I consumatori in Europa hanno accolto con favore i modelli pieghevoli Honor, premiandone l’equilibrio tra innovazione e prezzo competitivo. Mentre altri marchi hanno mantenuto una posizione consolidata ma più conservativa, Honor ha osato portare sul mercato dispositivi con caratteristiche nuove e al tempo stesso pratiche. Il risultato si è tradotto in una crescita significativa delle vendite e nella possibilità per il marchio di diventare un punto di riferimento in una categoria ancora di nicchia, ma con prospettive di ampliamento rapide.

Le prospettive per il mercato dei foldable

Il report di Counterpoint Research non si limita a fotografare la situazione attuale, ma guarda con attenzione anche al futuro. Una delle variabili destinate a incidere profondamente sulla diffusione dei pieghevoli sarà l’arrivo di Apple nel segmento. Secondo le previsioni, l’azienda di Cupertino presenterà il suo primo dispositivo foldable nel 2026, evento che potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intero settore.

La presenza di Apple dovrebbe infatti contribuire a popolarizzare il formato, spingendo altri produttori a investire maggiormente e aumentando la consapevolezza dei consumatori. In questo scenario, Honor parte da una posizione di vantaggio, avendo già consolidato una quota importante di mercato in Europa.

La sfida con Samsung e gli altri competitor

Nonostante la crescita, Honor deve comunque confrontarsi con concorrenti di peso. Samsung resta un player centrale nel mercato dei pieghevoli, grazie a modelli come il Galaxy Z Fold e il Galaxy Z Flip, che hanno fatto da apripista e hanno creato un punto di riferimento per il settore.

Tuttavia, Honor è riuscita a ritagliarsi spazio proponendo alternative valide e, in alcuni casi, più snelle e leggere rispetto alle soluzioni della concorrenza. Anche altri marchi cinesi come Xiaomi e Oppo stanno investendo nel comparto, contribuendo ad alimentare un clima di forte competizione.